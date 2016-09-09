洛阳市旅游部门赴外地高校宣传推广牡丹文化节

今年牡丹文化节期间，为吸引更多外地游客来洛赏花旅游，市旅发委日前开展牡丹文化节高校宣传推广活动，推动大学生成为洛阳旅游的义务宣传员、推介员。

今年牡丹文化节期间，为吸引更多外地游客来洛赏花旅游，市旅发委日前开展牡丹文化节高校宣传推广活动，推动大学生成为洛阳旅游的义务宣传员、推介员。

活动期间，市旅发委将组织团队赴郑州、武汉、成都、西安等地的16所高校，开展丰富多彩的牡丹文化节系列宣传推广活动，全面展示洛阳丰富的文化旅游资源，宣传推介洛阳节会旅游和特色旅游产品，吸引了广大高校学生的关注。

市旅发委相关负责人表示，大学生是充满生机活力的群体，如今已逐渐成为旅游观光的主力军。开展此次牡丹文化节高校宣传推广活动，旨在创新旅游营销方式，通过向大学生们充分展示洛阳悠久的历史文化、美丽的国色牡丹和生态山水，充分调动学生参与洛阳旅游宣传推介的热情，让更多大学生成为洛阳旅游的义务宣传员、推介员，通过他们的亲身体验和口口相传，进一步提升牡丹文化节的知名度和影响力。(洛阳日报记者 戚帅华)