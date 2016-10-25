洛阳首届“市长杯”足球联赛开赛

3月31日上午，2018年洛阳市首届“市长杯”足球联赛在市体育中心拉开帷幕。 3月31日上午，2018年洛阳市首届“市长杯”足球联赛在市体育中心拉开帷幕。 本届联赛由市体育局主办、市足协等承办，是我市推动足球改革发展的一项重要举措。来自各县(市)区40支代表队的1000多名选手报名参加本届联赛，参赛人数之多、规模之大创我市历届业余联赛之最。本届联赛设38岁年龄组、35岁年龄组、青年组、社区组等4个组别，采用小组双循环赛制，赛程分为上、下半年两个阶段，全部比赛将于今年12月结束。 副市长魏险峰等参加开幕式。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 沈鸿灿）