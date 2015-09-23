洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今年镇村建设管理要办这些实事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:49

　　核心提示

　　乡村振兴战略，为广大农村发展提供了新的历史机遇。3月31日召开的全市乡镇规划建设管理工作现场观摩会议透露，我市今年镇、村两级建设管理将有许多“硬举措”。

　　关键词：规划引领

　　今年我市将全面启动新一轮乡镇总体规划修编工作，合理确定城镇性质和规模，严禁脱离实际建设大公园、大广场、大牌坊等形象工程，今年年底前完成新一轮乡镇总体规划修编工作，并同步开展交通、电力、通信、文化、教育、卫生、供排水等各类专项规划编制工作。

　　同时，今年将对照中央有关乡村振兴的要求，确保年内完成110个重点村庄规划修编工作，其中偃师9个、孟津11个、新安10个、伊川12个、宜阳18个、汝阳12个、洛宁9个、栾川12个、嵩县17个。

　　关键词：完善公共配套设施

　　乡村振兴，最重要的是产业支撑。对此，今年我市将重点加大富硒土地调查利用力度，6月底前绘制出土壤硒、水源硒、矿源硒自然分布图，年底前每个县(市)都要结合实际创建1个至2个富硒特色农业示范基地。

　　在推进乡镇公共配套设施建设方面，我市将率先选择11个中心镇推广“十个一”工程，推进建设排水、电力、通信、集中供水、生活污水垃圾处理、燃气管道、公园游园等基础设施项目，确保公共用水普及率达到85%、生活污水集中处理率在70%以上、生活垃圾无害化处理率在90%以上。

　　今年，全市所有乡镇都将推进“厕所革命”，确保乡镇建成区要新建2座公厕、改造提升5座公厕。

　　关键词：塑造特色风貌

　　今年上半年，各县(市)要全面完成古村镇、古民居、古遗址、古树名木的普查梳理评估工作。按照“保护固态、传承活态、激活业态”的要求，重点推进孟津县朝阳镇卫坡村、洛宁县底张乡草庙岭村、栾川县潭头镇大王庙村、汝阳县蔡店乡杜康村等77个传统村落保护工作。

　　今年我市还在已建成66个市级美丽乡村的基础上，依托扶贫搬迁、产业扶贫等相关政策，再高标准完成50个市级美丽乡村规划建设任务，确保实现“路畅、街净、河清、居美、村绿”目标。

　　关键词：人居环境改善

　　今年，我市将以农村垃圾处理、畜禽养殖排放、污水治理和镇容村貌提升为重点，不断推动“五治”专项行动向乡镇延伸，加快补齐人居环境突出短板

　　——在垃圾整治方面，按照不低于总人口数2‰的标准，建立和稳定乡村保洁人员队伍，并配备垃圾清运车和清扫工具；6月底前，所有建制镇都要建成1座以上压缩式垃圾转运站，实现直接压缩运输；9月底前，孟津、新安、宜阳、栾川必须新建1个以上无害化垃圾处理厂，达到省达标验收标准，其他各县年底前也要完成新建1个无害化垃圾处理厂任务；年底前，所有乡镇要建成垃圾无害化处理设施，行政村至少新建2个垃圾池房和1个可再生资源回收点，主次干道设置足够的垃圾箱(桶)。

　　——在污水整治方面，提高污水收集率和处理率，年底前全面完成“四河”沿线23座乡镇污水处理厂建设任务；全市县域段180公里河道治理工程全部竣工。

　　——在广告整治方面，加大对城镇主要出入口、乡镇建成区街道两侧牌匾、户外广告、各类小广告的整治力度，拆除违规户外广告，解决广告设置“滥、破、差”问题。

　　——在农村危房整治方面，4月底前完成五保户、低保户、残疾人家庭、建档立卡贫困户等4类重点对象的摸底调查和危房等级评估工作，确保11月底前省定2062户改造任务圆满完成。

　　关键词：创新管理体制

　　今年，我市将创新乡镇管理体制机制，推进全市乡镇规划、土地、建设“三所合一”，年底前，各县(市)乡镇全部完成整合任务，实现有序有效运转。

　　按照计划，我市将在近期研究出台相关文件，国土资源规划建设所由县国土局和所在乡镇政府共同领导，以乡镇政府管理为主，业务上接受县国土、规划、住建等部门指导，切实从体制机制层面上制止乡镇规划执行和建设乱象发生。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李伟延 李晓强）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]春节前的6个焦炸丸下肚，老太太吐得走不成路！
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市各牡丹观赏园赏花游园活动拉开帷幕
  • 宁洛高速新区站恢复通车
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪...
  • 隋唐城遗址植物园：牡丹盛开 喜迎客来
  • 洛阳东汉帝陵考古获重要发现 填补我...
  • 洛阳街头牡丹露娇容
  • 西苑公园：大田牡丹已绽放
  • 自4月10日起全国铁路运行图调整 20余...
  • 4月2日洛阳牡丹花情预报：早开牡丹品...
  • 洛阳市民之家昨日正式启用
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    洛阳国际牡丹园明日开...
    一周图片精选 览尽洛城...
    洛阳四大高颜值公交线...
    洛阳解放初期经济如何...
    精彩热帖

    市内路边皆牡丹

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    郁金香花园
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605