洛阳今年镇村建设管理要办这些实事

今年我市将全面启动新一轮乡镇总体规划修编工作，合理确定城镇性质和规模，严禁脱离实际建设大公园、大广场、大牌坊等形象工程，今年年底前完成新一轮乡镇总体规划修编工作，并同步开展交通、电力、通信、文化、教育、卫生、供排水等各类专项规划编制工作。

核心提示

乡村振兴战略，为广大农村发展提供了新的历史机遇。3月31日召开的全市乡镇规划建设管理工作现场观摩会议透露，我市今年镇、村两级建设管理将有许多“硬举措”。

关键词：规划引领

今年我市将全面启动新一轮乡镇总体规划修编工作，合理确定城镇性质和规模，严禁脱离实际建设大公园、大广场、大牌坊等形象工程，今年年底前完成新一轮乡镇总体规划修编工作，并同步开展交通、电力、通信、文化、教育、卫生、供排水等各类专项规划编制工作。

同时，今年将对照中央有关乡村振兴的要求，确保年内完成110个重点村庄规划修编工作，其中偃师9个、孟津11个、新安10个、伊川12个、宜阳18个、汝阳12个、洛宁9个、栾川12个、嵩县17个。

关键词：完善公共配套设施

乡村振兴，最重要的是产业支撑。对此，今年我市将重点加大富硒土地调查利用力度，6月底前绘制出土壤硒、水源硒、矿源硒自然分布图，年底前每个县(市)都要结合实际创建1个至2个富硒特色农业示范基地。

在推进乡镇公共配套设施建设方面，我市将率先选择11个中心镇推广“十个一”工程，推进建设排水、电力、通信、集中供水、生活污水垃圾处理、燃气管道、公园游园等基础设施项目，确保公共用水普及率达到85%、生活污水集中处理率在70%以上、生活垃圾无害化处理率在90%以上。

今年，全市所有乡镇都将推进“厕所革命”，确保乡镇建成区要新建2座公厕、改造提升5座公厕。

关键词：塑造特色风貌

今年上半年，各县(市)要全面完成古村镇、古民居、古遗址、古树名木的普查梳理评估工作。按照“保护固态、传承活态、激活业态”的要求，重点推进孟津县朝阳镇卫坡村、洛宁县底张乡草庙岭村、栾川县潭头镇大王庙村、汝阳县蔡店乡杜康村等77个传统村落保护工作。

今年我市还在已建成66个市级美丽乡村的基础上，依托扶贫搬迁、产业扶贫等相关政策，再高标准完成50个市级美丽乡村规划建设任务，确保实现“路畅、街净、河清、居美、村绿”目标。

关键词：人居环境改善

今年，我市将以农村垃圾处理、畜禽养殖排放、污水治理和镇容村貌提升为重点，不断推动“五治”专项行动向乡镇延伸，加快补齐人居环境突出短板

——在垃圾整治方面，按照不低于总人口数2‰的标准，建立和稳定乡村保洁人员队伍，并配备垃圾清运车和清扫工具；6月底前，所有建制镇都要建成1座以上压缩式垃圾转运站，实现直接压缩运输；9月底前，孟津、新安、宜阳、栾川必须新建1个以上无害化垃圾处理厂，达到省达标验收标准，其他各县年底前也要完成新建1个无害化垃圾处理厂任务；年底前，所有乡镇要建成垃圾无害化处理设施，行政村至少新建2个垃圾池房和1个可再生资源回收点，主次干道设置足够的垃圾箱(桶)。

——在污水整治方面，提高污水收集率和处理率，年底前全面完成“四河”沿线23座乡镇污水处理厂建设任务；全市县域段180公里河道治理工程全部竣工。

——在广告整治方面，加大对城镇主要出入口、乡镇建成区街道两侧牌匾、户外广告、各类小广告的整治力度，拆除违规户外广告，解决广告设置“滥、破、差”问题。

——在农村危房整治方面，4月底前完成五保户、低保户、残疾人家庭、建档立卡贫困户等4类重点对象的摸底调查和危房等级评估工作，确保11月底前省定2062户改造任务圆满完成。

关键词：创新管理体制

今年，我市将创新乡镇管理体制机制，推进全市乡镇规划、土地、建设“三所合一”，年底前，各县(市)乡镇全部完成整合任务，实现有序有效运转。

按照计划，我市将在近期研究出台相关文件，国土资源规划建设所由县国土局和所在乡镇政府共同领导，以乡镇政府管理为主，业务上接受县国土、规划、住建等部门指导，切实从体制机制层面上制止乡镇规划执行和建设乱象发生。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李伟延 李晓强）