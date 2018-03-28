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洛阳：推进镇村建设 留住乡愁乡韵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:51

　　3月31日，全市乡镇规划建设管理工作现场观摩会议在嵩县召开。

　　中心镇、特色镇建设是我市现代城镇体系建设的重要一环。如何抢抓乡村振兴战略机遇，推进乡镇规划、建设、管理水平再上一个台阶？当日上午，与会人员先后到嵩县田湖镇、田湖镇程村、德亭镇，观摩学习镇区规划、美丽乡村建设，以及乡镇规划、土地、建设“三所合一”工作经验。嵩县、孟津、栾川在会上作了典型发言。

　　会议强调，要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抢抓乡村振兴战略机遇，按照市委、市政府加快构建“四级联动”现代城镇体系的相关要求、部署，全面提升乡镇规划、建设、管理水平。要坚持规划引领，突出以水“润”城、以绿“荫”城、以文“化”城、以产“兴”城，突出豫西风貌和特色文化，加快新一轮乡镇规划编制工作，年内完成110个重点村庄规划修编，努力留住乡愁乡韵。要以乡镇规划、土地、建设“三所合一”为抓手，深入治理镇、村两级违章建筑，全面提升镇、村人居环境，增强中心镇、特色镇综合承载力，不断提升群众获得感幸福感。

　　市委常委、市政府党组成员王琰君等参加会议。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李晓强）
[ 责任编辑：马佳佳]
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