洛阳市分两路慰问解放洛阳英雄部队

今年是纪念洛阳解放70周年。近日，我市组成慰问团，分两路前往浙江、云南，慰问曾为解放洛阳浴血奋战的英雄部队，表达洛阳人民的深情厚谊。

今年是纪念洛阳解放70周年。近日，我市组成慰问团，分两路前往浙江、云南，慰问曾为解放洛阳浴血奋战的英雄部队，表达洛阳人民的深情厚谊。

3月26日至28日，慰问团看望慰问了“洛阳营”的全体官兵，并送去20万元慰问金。“洛阳营”是一支有着光荣历史和优良传统的英雄营队，战争年代，该营先后转战17个省区，参加大小战斗600余次，歼敌5万余人，涌现出了19个英模集体和500多名功臣模范。在1948年3月的解放洛阳战役中，该营率先攻破洛阳东门，被华东野战军授予“洛阳营”光荣称号。解放洛阳后，“洛阳营”跟随主力部队转战南北，参加了淮海战役围歼黄维兵团、解放舟山等战斗，后进驻浙江某地。

3月27日至30日，慰问团看望慰问了“洛阳英雄连”，并送去20万元慰问金。“洛阳英雄连”的前身为晋冀鲁豫解放军4纵10旅28团2营5连。在强攻洛阳西门的战斗中，该连作为突击连执行冲锋任务，战斗异常惨烈，5连付出了惨重代价，全连120多人仅存活19人，战后被授予“洛阳英雄连”称号。后来，该连参加淮海战役，打过长江，挺进两广，直指云南，将五星红旗插在了祖国西南边疆，战功卓著，现驻防云南某地。

副市长张世敏、洛阳军分区副司令员王红兵等参加慰问活动。（洛阳日报记者 刘嘉仪 通讯员 杨相儒）