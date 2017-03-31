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“一把手”的承诺

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:50

　　没摆花草、没铺地毯，不剪彩、不揭幕，全体进驻工作人员集合，进驻单位代表依次承诺……

　　3月31日上午，洛阳“市民之家”启用仪式暨服务承诺活动举行。在现场，记者耳畔回响着的，是各有关部门“一把手”的服务承诺。

　　“按照‘群众有所呼，我们有所应；群众有所需，我们有所为’的理念，努力把市人社局进驻的45个窗口打造成高水平的便民服务平台，确保进驻的67项服务事项高效办理，以上承诺，请社会各界予以监督。”这是进驻单位代表、市人社局局长张玉琪的承诺。

　　“在业务办理过程中，做到‘迎有问候、问有答声、去有送语、服务热情、解答耐心’。”这是进驻单位代表、市住房公积金管理中心主任孙红军的承诺。

　　“作为洛阳‘市民之家’的管理单位，我们将督促各单位进一步完善业务办理流程，实现‘最多跑一次’目标，并通过日常巡查、业务督查、投诉处理和电子监察等形式，坚决杜绝‘门难进、脸难看、事难办’。”这是市行政服务中心主任段治军的承诺。

　　…………

　　承诺的地点，就在洛阳“市民之家”东门前广场。不少路过的市民驻足拍照、聆听。

　　市行政服务中心相关负责人表示，启用仪式上邀请各有关单位“一把手”依次登台，向市民作出承诺，旨在发动相关各方一同向洛阳市民立下“军令状”，自我加压，尽快将洛阳“市民之家”打造成高水平的便民窗口、服务平台、改革前哨。要求全体进驻工作人员现场聆听承诺而非事后传达，是为了进一步提醒每一名工作人员牢记服务市民的“初心”，严格践行承诺。

　　当天虽是周六，但15分钟的承诺活动结束后，各窗口值班人员迅速回到窗口继续为市民办理业务。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 褚红）
[ 责任编辑：马佳佳]
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