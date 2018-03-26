洛阳“市民之家”正式启用

3月31日上午，洛阳“市民之家”启用仪式暨服务承诺活动举行。 3月31日上午，洛阳“市民之家”启用仪式暨服务承诺活动举行。 洛阳“市民之家”位于洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角，地上7层，地下停车场2层，总建筑面积7.9万平方米，共有95家单位进驻，设置窗口296个、审批室278间、功能用房77间、自助表单填报设备153台、自助服务终端设备105台。 “市民之家”1楼至7楼分别为不动产登记及公共服务区、党群综合服务及社会民生服务区、不动产登记服务区(产权登记)、公安综合服务区、经济社会事务服务区、投资建设项目服务区、机关办公及保障服务区。除了办事窗口，这里还设有市民大讲堂、书香洛阳阅览区及市委组织部、市纪委、市委宣传部等单位的主体展馆。 今后，洛阳“市民之家”管理方市行政服务中心将紧紧围绕“放管服”改革相关要求，按照“最多跑一次”服务标准，依托洛阳“市民之家”建设行政审批、综合政务、诉求办理、行政监察、教育展示5大平台，全力打造高水平便民窗口、服务平台、改革前哨。 市委常委、常务副市长吴孟铎等参加相关活动。(洛阳日报记者 苏楠 通讯员 褚红)