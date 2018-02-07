洛阳实施“八大工程” 关爱帮助残疾人

未来5年，我市将通过实施残疾人就业培训、残疾人扶贫等“八大工程”，编密残疾人基本民生保障网。

未来5年，我市将通过实施残疾人就业培训、残疾人扶贫等“八大工程”，编密残疾人基本民生保障网。

3月30日，市残联第六次代表大会召开，选举产生了市残联第六届主席团、各专门协会主席和出席省残联第七次代表大会的代表。会议对全市残疾人工作作出部署，今后5年，我市将在坚持发挥政府主导作用的同时，充分调动社会各方面的积极性，实施“八大工程”(残疾人就业培训工程、残疾人扶贫工程、精准康复工程、贫困重度残疾人家庭无障碍改造工程、农村残疾人贫困户危房改造工程、政策性兜底保障工程、特殊教育提升工程、托养工程)，推动残疾人事业快速发展。

市领导杨炳旭、张世敏、肖宏滨等参加会议。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 崔婕）