世界自闭症关注日:儿童自闭症早期有迹可循 家有幼儿要多留意

今天是第11个世界自闭症关注日。不知您是否留意过这样一群孩子：他们拥有正常的听力，却对外界的声音充耳不闻；他们能正常发声，却可能七八岁了都不曾叫一声爸爸妈妈。他们总是安安静静的，不会大声嬉笑，不会追逐打闹，也不会像其他小朋友一样热衷于一部动画片。他们是自闭症儿童，也就是大家口中的“星星的孩子”。

今天是第11个世界自闭症关注日。

不知您是否留意过这样一群孩子：他们拥有正常的听力，却对外界的声音充耳不闻；他们能正常发声，却可能七八岁了都不曾叫一声爸爸妈妈。他们总是安安静静的，不会大声嬉笑，不会追逐打闹，也不会像其他小朋友一样热衷于一部动画片。

他们是自闭症儿童，也就是大家口中的“星星的孩子”。

故事两个儿子都是“星星的孩子”

家在宜阳县赵保镇铁佛寺村的李向阳，今年36岁，记者昨日在一场名为“有你，我们不孤独”的自闭症儿童慈善活动上见到他时，他正看着大屏幕上一段有关自闭症的宣传片悄悄抹着眼泪。

李向阳有两个儿子，大儿子今年8岁，小儿子6岁，两个孩子都是自闭症患者。

“刚知道大儿子患自闭症时，我常常睡不好觉，总梦到我老了、不在了，没有人照顾他，那种感觉太揪心了。”李向阳说，抱着“再生个孩子，哪怕有一天我不在了，也要为大儿子留个亲人照顾他”的想法，他的小儿子来到人世，可事与愿违，这个孩子依旧被自闭症“缠上”。

这些年里，李向阳卖掉了家中所有值钱的东西，甚至还四处借钱，带着两个孩子到全国各地求医。为给孩子筹钱治病，他到广州一个工地上当水泥工，每个月赚的三四千元，除了留一些生活费，全部寄回家中。“我知道这点儿钱不够给两个孩子治病，更不够养他们一辈子，但毕竟是自己的孩子，不能放弃。”李向阳说。去年，我市一自闭症康复机构得知他家的情况后，免费接收了两个孩子，“前两个月，8岁的大儿子第一次叫我爸爸，虽然叫得很含糊，但我还是很高兴，从没那么高兴过”。

数据每1万名少年儿童中约有3人患自闭症

接收李向阳两个儿子的自闭症康复机构负责人告诉记者，目前，他们机构共有80多名自闭症儿童正在接受康复训练，李向阳家只是自闭症家庭的一个缩影，“自闭症对于一个家庭来说，的确是沉重的”。

我市目前有多少自闭症儿童？市残联的相关负责人说，根据世界卫生组织和国内专家推算，每1万名少年儿童中约有3人患自闭症，目前，我市0岁至14岁人口占总人口的20%，约136万，也就是说，我市0岁至14岁的自闭症患者有400多人，而在这背后，是400多个承受着自闭症之痛的家庭。

“自闭症孩子的主要问题是语言障碍和肢体障碍，一般来说，家长越早发现孩子有异常，治愈的概率就越大。”该负责人说，近年来，随着诊断能力的增强，早期干预、康复训练质量的提高，自闭症患儿的康复情况正在逐步改善，有一部分患儿的认知水平、社会适应能力等可以接近正常人水平。

提醒自闭症早期有迹可循，家有幼儿要多留意

李向阳说自己最后悔的一件事，就是以前不懂得有关自闭症的专业知识，错过了孩子的最佳治疗时间，他希望通过自己的故事，给更多的家长提个醒，儿童自闭症早期有迹可循，身为父母要多加留意。

如何及时发现孩子有没有患自闭症？市残联相关专家表示，李向阳所说的是正确的，自闭症多发现于幼儿时期，最佳的治疗时间为1岁之前。

判断孩子是否患有自闭症，可参照以下几点：

●6个月大时，不能被逗乐(表现为大声笑)，眼睛很少注视人

●10个月大时，别人叫自己的名字没反应，且听力正常

●12个月大时，对言语指令没有反应，没有咿呀学语，没有动作手势语言；不能进行目光跟随，对于动作模仿不感兴趣

●16个月大时，不说任何词汇，对语言反应少，不理睬别人说话

●18个月大时，不能用手指指物或用眼睛追随他人手指指向

●24个月大时，没有自发的双词短语

●任何年龄阶段出现语言功能倒退或社交技能倒退(洛阳晚报记者 王若馨)