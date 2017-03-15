神鹰救援队吉利大队成立

“我自愿加入洛阳市神鹰救援队……弘扬人道、博爱、奉献的精神，团结协作、刻苦训练，以挽救生命为己任而努力……”3月28日，伴随志愿者们的庄重宣誓，洛阳市神鹰救援队吉利大队正式挂牌成立。

“我自愿加入洛阳市神鹰救援队……弘扬人道、博爱、奉献的精神，团结协作、刻苦训练，以挽救生命为己任而努力……”3月28日，伴随志愿者们的庄重宣誓，洛阳市神鹰救援队吉利大队正式挂牌成立。

神鹰救援队吉利大队现有队员50多名，由吉利区各界爱心人士组成，成立后将发挥地域优势，对吉利区、周边山区及河流水库等区域的突发事件进行应急联动救援，配合当地政府部门积极处理；同时组织开展社会爱心活动，重点对农村孤寡老人、留守儿童进行“一对一”帮扶，为社会公益作贡献。

洛阳市神鹰救援队隶属洛阳市红十字会，是我省成立最早的民间专业救援队，成立至今，已先后参加过汶川、玉树、舟曲、雅安、岷县、鲁甸、普洱、九寨沟等地的自然灾害救援行动，累计参加国内重大救援活动287次，救出人员136名。目前，神鹰救援队的分支机构已发展到黑龙江、山东、河北，以及我省郑州、周口、平顶山、南阳等地，在我市已发展到嵩县、新安、伊川、汝阳、宜阳、偃师、洛宁、吉利等县(市)区，注册队员达475名，救援热线为：0379-66933110。（记者 赵佳 通讯员 张向勤）