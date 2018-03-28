3月31日至4月1日，嵩县举办陆浑湖桃花节。在春桃岭、桃花秘境、花间集、十里桃林四大观赏区，娇艳的桃花竞相开放，引得游客纷纷拍照留念。此外，主办方还举办了“桃之夭夭”趣味亲子跑活动、“人面桃花”旗袍秀、“妙笔生花”书画展、白云山极顶风光摄影展、陆浑千人吃鱼宴等妙趣横生的活动。

3月31日至4月1日，嵩县举办陆浑湖桃花节。在春桃岭、桃花秘境、花间集、十里桃林四大观赏区，娇艳的桃花竞相开放，引得游客纷纷拍照留念。此外，主办方还举办了“桃之夭夭”趣味亲子跑活动、“人面桃花”旗袍秀、“妙笔生花”书画展、白云山极顶风光摄影展、陆浑千人吃鱼宴等妙趣横生的活动。

本次桃花节，嵩县充分整合陆浑湖周边生态资源，挖掘春季旅游资源潜力，在开幕式现场和旅游集散中心集中推广优质旅游农副产品，推出陆浑湖水上观光线路，让游客充分享受陆浑水库的生态之美。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 罗孝民 黄盈盈 摄）