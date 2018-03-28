730个公益性岗位将公开招聘

今年我市市本级公益性岗位双向选择洽谈会将于4月9日上午举办，提供交警协管、园林绿化、学校宿管、养老服务等公益性岗位730个。
今年我市市本级公益性岗位双向选择洽谈会将于4月9日上午举办，提供交警协管、园林绿化、学校宿管、养老服务等公益性岗位730个。
公益性岗位是指由政府出资扶持或通过社会筹集资金开发，以安置就业困难人员为主，符合社会公共利益需要的服务性岗位和协助管理岗位。市本级公益性岗位招聘的对象及条件详见洛阳就业网(www.lyldjy.com)。
本次洽谈会举行地点在洛阳会展中心二楼市人力资源市场招聘大厅，市内乘28路、31路、35路、39路、57路、62路、63路、70路等公交车可达，建议参加洽谈会的求职人员带上身份证、就业创业登记证(原就业失业登记证)及相关证件前来应聘。咨询电话：69933718。联系人：王女士。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 李帆）
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