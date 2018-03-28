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4月1日起驾考有变？假的！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-02 08:53

　　最近几天，您有没有看到关于“从4月1日起驾考有重大变化”的消息？不少打算学车的网友，被这条消息吓了一跳。其实，早在2月底，类似的消息已经在朋友圈被频繁转发，《洛阳晚报》记者还特意向市运管局进行了求证。

　　没想到，传言改头换面，再次现身网络。针对大家的疑问，市运管局日前再次进行了解答。

　　疑问一

　　从4月1日起，理论课必须通过网络签到学习？

　　网络传言：从4月1日起，施行机动车驾驶培训网络远程理论教学模式。在驾驶培训中，科目一、科目四的理论学习部分将实行网络教学和签到打卡，否则无法预约考试。也就是说，从4月1日起，科目一没通过的必须通过网络签到学习。

　　解答：传言提到的变化并不存在。实际上，这是对交通运输部相关文件的误读。

　　去年12月，交通运输部发布了《机动车驾驶培训网络远程理论教学技术规范》，同时明确该文件从2018年4月1日起施行。这个文件只是为了推进网络远程教学在理论培训中的应用，规范网络远程教学课程和教学平台的建设，并没有强制要求学员必须通过网络进行理论学习。

　　最新的《机动车驾驶培训教学与考试大纲》(2016年10月1日开始施行)中明确，科目一、科目四的理论学习，可采取多媒体教学、远程网络教学、交通安全体验等多种方式，倡导课堂教学与远程网络教学相结合。其中，课堂教学不得低于6学时。

　　目前，我市不少驾校推出了网络远程理论教学，不过教学标准并不统一，从4月1日起，有望按照国家统一标准教学。而传言中提到的“签到打卡”，在不少网络教学平台中早已存在，平台统一后和之前不会有太大差别，大家不用担心。

　　疑问二

　　从4月1日起，报考科目一要打卡满80个小时？

　　网络传言：凡是在4月1日前报名并通过了科目一考试的学员，科目二、科目三练车就免打卡计时练车。从4月1日起，报考科目一的学员就要实行打卡计时满80个小时才能进行考试预约。

　　解答：这个传言更离谱。

　　根据最新的《机动车驾驶培训教学与考试大纲》，我市严格要求各驾校按照新培训大纲规定的阶段、课时开展教学活动。学员在预约任何科目考试之前，都必须达到大纲所要求的学时。

　　以报考C1、C2车型的驾照为例，学员考试前，总学时至少须分别达到62学时、60学时。其中，科目一的基本学时要求均为12学时。按照每学时60分钟来计算，报考科目一的学员，至少要学够12个小时。只要考试大纲不变，这个学时要求就不会变，网传的80个小时没有任何依据。

　　今年，我市驾校将安装统一标准的计时培训管理系统，届时，学员学车时通过该系统签到、签退，可确保学时真实有效。因此，科目二、科目三可以免打卡计时练车的说法并不准确。计时培训实际上是为了规范驾校培训行为，保护学员权益，并不会增加学习、考试难度。

　　从4月1日起，我市驾驶培训、考试应该不会有太大变化，大家仍可按照之前的流程参加学习、考试。

　　提醒

　　网传消息已成营销手段，大家不必当真

　　记者发现，在上述网络传言的散布者中，有不少驾校微信公众号的“身影”。在传言后面，这些驾校往往会加上一些“贴心提醒”：“学车越来越难了，请通知身边同事、亲戚早点儿报名！”然后还附上自己驾校的报名方式和优惠套餐。网络传言俨然已成营销手段。

　　市运管局相关负责人表示，每隔一段时间，网上就会出现一些关于驾考改革之类的传言，引发大家对学车的恐慌情绪。实际上，每次驾考改革的目的，都是为了大家可以更方便地拿到驾照。对于网络传言，大家不必当真，学车还是要脚踏实地，不能有任何侥幸心理。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 杨玫）
[ 责任编辑：崔利利]
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