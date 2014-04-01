黄河首次启动实施流域性禁渔

从4月1日起，黄河禁渔期制度启动实施。昨日，农业农村部和省政府共同在黄河小浪底水库举行黄河禁渔期制度暨渔政联合执法行动启动活动，并开展水生生物增殖放流和禁渔巡航。这是黄河首次实施流域性禁渔，对促进黄河渔业可持续发展具有重要意义。

从4月1日起，黄河禁渔期制度启动实施。昨日，农业农村部和省政府共同在黄河小浪底水库举行黄河禁渔期制度暨渔政联合执法行动启动活动，并开展水生生物增殖放流和禁渔巡航。这是黄河首次实施流域性禁渔，对促进黄河渔业可持续发展具有重要意义。

农业农村部副部长于康震出席并宣布黄河禁渔期制度启动。副省长武国定，省农业厅厅长宋虎振，市领导刘宛康、吴孟铎，以及黄河流域9省(自治区)渔业部门相关负责同志参加启动活动。

今年，农业农村部发布《关于实行黄河禁渔期制度的通告》，决定自2018年起实行黄河禁渔期制度。该制度填补了黄河流域性资源保护制度的空白，将对黄河流域水生生物资源养护和生态修复产生重大推动作用。根据通告，每年4月1日12时至6月30日12时为禁渔期，禁渔区包括黄河干流和3个主要通江湖泊，以及13条黄河主要支流的干流河段，其中涉及我市洛河。禁渔期内，禁渔区将禁止所有捕捞作业类型，渔业部门将开展渔政联合执法行动，加大打击力度。

于康震在讲话中指出，启动实施黄河禁渔期制度，开展增殖放流和禁渔巡航，是贯彻十九大关于生态文明建设的有关要求，落实中央一号文件精神，养护黄河水生生物资源、修复黄河流域水生生态的一项重要措施。今年是实行黄河禁渔期制度的第一年。要建立健全渔业有关部门各司其职、互相配合的禁渔工作机制，层层落实禁渔管理责任，强化对交界水域、重点水域以及重点违法行为的监督管理，对于在禁渔期内使用绝户网捕捞的，电、毒、炸鱼的，要严惩不贷。要加强渔政队伍建设，强化渔政执法保障，共同落实好黄河流域水生生物保护执法监管职责，以实际行动，养护好黄河水生生物资源，为建设人与自然相和谐的美丽黄河而努力。

武国定在致辞时希望沿河人民牢固树立生态环保理念，从不撒网、不垂钓等小事做起，以实际行动保护好我们的母亲河。各地政府要加强渔政执法能力和队伍建设，严格管理监督，公平公正执法，切实营造黄河水域良好的生态环境。

启动活动后，于康震等与渔政执法人员一同进行黄河水生生物增殖放流，并乘渔政执法船到小浪底库区开展禁渔巡航。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 王万超）