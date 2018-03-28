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自4月10日起全国铁路运行图调整 20余趟途经洛阳列车有变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:41

　　自4月10日零时起，全国铁路运行图将进行新一轮调整。记者昨日从铁路部门获悉，此次调整将对途经我市的20多趟列车产生影响。

　　■洛阳站

　　●停运6趟列车

　　新乡往返洛阳6901/2次自4月10日起停运，西安至济南K1630次自4月9日起停运，济南至西安K1629次自4月10日起停运，太原往返张家界K1887/8次自4月10日起停运。

　　●变更始发/终到站2趟列车

　　宝鸡往返天津西T55/6次列车，始发/终到站变更为天津。

　　■洛阳龙门站

　　●增加3趟列车

　　新增G2214次成都东至郑州东、G2215次郑州东至重庆西、G2216次重庆西至郑州东3趟列车。

　　●调整到发时间9趟列车

　　济南西至汉中G1831次到站时间变更为11时29分

　　西安北至北京西G4018次到站时间变更为11时57分

　　西安北至武汉G858次到站时间变更为16时42分

　　汉中至济南西G1832次到站时间变更为18时31分

　　西安北至郑州东G2012次到站时间变更为18时37分

　　洛阳龙门至郑州东G9196次变更为18时45分始发

　　成都东至徐州东G2206次到站时间变更为19时1分

　　荣成至西安北G1843次到站时间变更为19时4分

　　洛阳龙门至郑州东D5612次变更为21时49分始发

　　■关林站

　　●新增2趟列车

　　新增大同至汉口K1365次列车，关林站停车时间22时56分，发车时间23时20分。新增汉口至大同K1366次列车，关林站停车时间18时16分，发车时间18时36分。

　　K1365次列车自4月9日起开行，K1366次列车自4月10日起开行。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 刘鹏）
[ 责任编辑：席倩倩]
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