自4月10日起全国铁路运行图调整 20余趟途经洛阳列车有变化

自4月10日零时起，全国铁路运行图将进行新一轮调整。记者昨日从铁路部门获悉，此次调整将对途经我市的20多趟列车产生影响。

自4月10日零时起，全国铁路运行图将进行新一轮调整。记者昨日从铁路部门获悉，此次调整将对途经我市的20多趟列车产生影响。 自4月10日零时起，全国铁路运行图将进行新一轮调整。记者昨日从铁路部门获悉，此次调整将对途经我市的20多趟列车产生影响。 ■洛阳站 ●停运6趟列车 新乡往返洛阳6901/2次自4月10日起停运，西安至济南K1630次自4月9日起停运，济南至西安K1629次自4月10日起停运，太原往返张家界K1887/8次自4月10日起停运。 ●变更始发/终到站2趟列车 宝鸡往返天津西T55/6次列车，始发/终到站变更为天津。 ■洛阳龙门站 ●增加3趟列车 新增G2214次成都东至郑州东、G2215次郑州东至重庆西、G2216次重庆西至郑州东3趟列车。 ●调整到发时间9趟列车 济南西至汉中G1831次到站时间变更为11时29分 西安北至北京西G4018次到站时间变更为11时57分 西安北至武汉G858次到站时间变更为16时42分 汉中至济南西G1832次到站时间变更为18时31分 西安北至郑州东G2012次到站时间变更为18时37分 洛阳龙门至郑州东G9196次变更为18时45分始发 成都东至徐州东G2206次到站时间变更为19时1分 荣成至西安北G1843次到站时间变更为19时4分 洛阳龙门至郑州东D5612次变更为21时49分始发 ■关林站 ●新增2趟列车 新增大同至汉口K1365次列车，关林站停车时间22时56分，发车时间23时20分。新增汉口至大同K1366次列车，关林站停车时间18时16分，发车时间18时36分。 K1365次列车自4月9日起开行，K1366次列车自4月10日起开行。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 刘鹏）