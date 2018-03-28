洛阳市第三届公益生态树葬落葬仪式暨第二届生态树葬追思祈福仪式昨日举行

又是一年清明节。昨日上午，我市第三届公益生态树葬落葬仪式暨第二届生态树葬追思祈福仪式在凤凰山生态纪念园举行，12位逝者的骨灰被安葬在凤凰山生态纪念园生态树葬苑。

又是一年清明节。昨日上午，我市第三届公益生态树葬落葬仪式暨第二届生态树葬追思祈福仪式在凤凰山生态纪念园举行，12位逝者的骨灰被安葬在凤凰山生态纪念园生态树葬苑。

将灵盒(骨灰坛)请至主会场

现场10个家庭完成对12位已故亲人的树葬仪式

“如果有来生，要做一棵树，站成永恒。没有悲欢的姿势，一半在尘土里安详，一半在风里飞扬；一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。”

昨日的凤凰山生态纪念园庄严肃穆，仪式由凤凰山生态纪念园项目负责人姚远和崔真语主持。在完成第二届生态树葬追思祈福仪式之后，我市第三届公益生态树葬落葬仪式启动。

《洛阳晚报》记者在现场看到，在该园工作人员引领下，10个家庭顺利完成对12位已故亲人的树葬仪式。在该园生态树葬苑的几棵松树下，工作人员提前挖好了墓穴。10个家庭分别将已故亲人的骨灰坛放入树葬墓穴，之后再撒下一把把黄土，最后把草皮覆盖在黄土上。

市民兰先生的二哥去世5年了，一直没有找到理想的长眠之地。去年，兰先生从《洛阳晚报》上看到我市有进行生态树葬的地方，觉得这种殡葬形式节约环保，很有意义，就赶紧打电话报名了。

“凤凰山生态纪念园环境优美、服务贴心，我把二哥的骨灰葬在这里，感觉很满意。”兰先生说，他打算以后多向身边的亲戚朋友宣传树葬这一节地生态安葬方式。

安放灵盒

形式不设墓基和墓碑，把墓地变成林地和草地

在活动现场，凤凰山生态纪念园工作人员宣读了节地生态安葬倡议书，希望“用实际行动，倡导殡葬改革；用实际行动，倡导文明祭祀；用实际行动，倡导安全祭祀；用实际行动，倡导从俭治丧；用实际行动，倡导节地安葬”。

姚远说，此次10个家庭选择的生态树葬，是指将逝者的骨灰置换到可降解的骨灰坛内并深埋于树下，经过三五年时间，埋在地下的骨灰可自然降解，与大地融为一体。

按照设计，每棵树的周围共有8个树葬墓穴，总占地面积不足4平方米，人均约0.5平方米。因为树葬采用的是可降解的骨灰坛，所以经过一定时间，土地资源是可以重复利用的。

崔真语说，在凤凰山生态纪念园生态树葬苑的整个葬区内，均不建墓基、墓碑及硬质墓穴，取而代之的是集体落葬人员纪念碑，纪念碑上标有逝者的姓名、生卒年月和树葬墓穴位置等，便于逝者的亲人进行缅怀。

“生态树葬方式占用土地资源少，把墓地变成林地、草地，和凤凰山森林公园融为一体，既经济文明，又环保卫生。”崔真语说。

入土为安

提倡节约资源、保护环境，倡导推行节地生态安葬

洛阳凤凰山集团公司董事长郭建华说，为了响应国家提倡的推行节地生态安葬，即少占或不占地的安葬方式，凤凰山生态纪念园于2016年、2017年免费为39个家庭的44位逝者提供了生态树葬墓位，赢得了市民的广泛好评和积极反响。

“今天的活动是凤凰山生态纪念园举办的又一次公益活动。”郭建华说，凤凰山生态纪念园为生态树葬者树碑，为见义勇为者树碑，为器官捐献者树碑，为抗战老兵树碑，同时还联合市福利院设计打造了一个节地花坛安葬区。

“每个企业都应该承担相应的社会责任，我们积极参与脱贫攻坚工作，为了减轻贫困家庭的经济负担，已经为11位特困户逝者免费提供了墓位。”郭建华说，凤凰山生态纪念园会继续对生态树葬者、见义勇为者、器官捐献者、特困户逝者常年免费提供墓位，将公益事业进行到底；进一步探索完善生态葬、节地葬，把该园建设成人文化、纪念化、教育化、公园化的生态园林。

参加本次活动的市民政局副局长马涛迅表示，节约资源、保护环境，倡导推行节地生态安葬，是当下国家大力推行殡葬改革工作的重中之重，我市也大力倡导树葬、花坛葬等节地生态安葬方式。

“我们民政部门将积极鼓励殡葬企业在葬式葬法、服务模式、环保科技等方面探索创新。”马涛迅说，希望更多群众了解、接受节地生态安葬这种新形式、新风尚。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）