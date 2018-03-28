军民融合碳纤维复合材料及其高性能制件产业化基地在宜阳加紧建设

行走在洛阳奇瑞机械科技有限公司(下称奇瑞机械)车间，一个个平放在地上的“圆筒”引人注意。用手敲两个外观看起来一模一样的“圆筒”，一个声音清脆动听，一个声音沉闷；摸起来一个有金属质感，另外一个却有点塑料质感。

项目档案

■项目名称：洛阳奇瑞碳纤维复合材料生产项目

■项目简介：该项目位于宜阳县，由洛阳奇瑞机械科技有限公司投资建设，总投资2亿元，项目共分三期建设，前两期已建成使用。奇瑞机械将联合武汉理工大学人才团队，共同进行新能源汽车部件、电力输电复合材料杆塔、无人机碳纤维机身及机翼等产品的研发及生产，把项目建成国内技术先进的军民融合碳纤维复合材料及其高性能制件产业化基地。该项目预计于2020年全部完工，可实现新增就业500人。

行走在洛阳奇瑞机械科技有限公司(下称奇瑞机械)车间，一个个平放在地上的“圆筒”引人注意。用手敲两个外观看起来一模一样的“圆筒”，一个声音清脆动听，一个声音沉闷；摸起来一个有金属质感，另外一个却有点塑料质感。

“这两个产品都是军用发射装置，虽然外观看起来一模一样，实则区别很大，一个是由钢材做的，一个是碳纤维做的。”奇瑞机械董事长姚琪向我们“揭秘”。

碳纤维，是一种纤维状碳材料，含碳量超过95%，柔中带刚，质量比金属铝轻，但强度高于钢铁，还具有耐腐蚀、耐高温、导电导热、屏蔽电磁等诸多闪光点，被业界誉为“黑色黄金”。碳纤维复合材料除了广泛应用于交通、风电、运动设备等民用领域，更是在航空航天高精尖领域发挥着独特的作用，因此该产业具有极其重要的战略地位。由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，它作为国家重点发展的战略新兴产业被列入国家“十三五”规划。

然而，目前国内碳纤维复合材料产业刚刚起步，不论加工技术还是市场应用，都有大量空白急需填补。瞅准了碳纤维材料广阔的市场前景，自2009年起奇瑞机械就开始用碳纤维来研发航空航天通用机构件和发射装置等配套产品，目前部分产品已实现了量产。“以我们目前生产的发射装置为例，与普通钢材相比，用碳纤维复合材料做的发射装置，重量更轻，更耐腐蚀，便于转运和储存。”姚琪介绍。

在已有技术优势的基础上，目前奇瑞机械正与武汉理工大学人才团队积极进行对接，计划引进该大学的学术领军人，共同针对新能源汽车、无人机机身、电力复合材料等新兴市场，开展技术研发与生产。

“以新能源领域为例，新能源汽车轻量化已成为一种必然趋势，而碳纤维复合材料是新能源汽车轻量化的不二之选。经过测算，以新能源电动大巴为例，车身采用碳纤维复合材料之后，大巴纯车身减重2.4吨。”姚琪表示，作为军民融合企业，奇瑞机械不仅希望碳纤维在民用领域取得突破，更希望将先进的碳纤维复合材料技术引进军工领域，未来在无人机机身、机翼等军事领域实现应用，将项目建成国内技术先进的军民融合碳纤维复合材料及其高性能制件产业化基地。（洛阳日报记者 孙小蕊 文/图）