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“水晶泥”玩具含剧毒追踪报道：洛阳工商部门大力排查校园周边“三无水晶泥”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-02 08:54

　　执法人员查扣“三无”“水晶泥”及其制作材料

　　近日，本报以《“水晶泥”成中小学生流行玩具但流行的不一定好，就像流感……》为题，报道了近期我市中小学周边商店售卖“水晶泥”的情况，引起广泛关注。我市工商部门立即在中小学校园周边展开排查。（>>>相关新闻报道12

　　老板称看过新闻已经不卖了，“只有橡皮泥”

　　近日，在洛龙区通济街某小学对面的两家文具店，执法人员刚到南侧一家文具店门口询问，店老板就迎出来称不卖了。他说他前段时间看了新闻，知道“水晶泥”有毒，不适合小孩子玩，所以早就不卖了，并称店里现在只有橡皮泥，然而，执法人员在其店里的货架上看到了整盒整盒的“水晶泥”、硼砂水及制作“水晶泥”用的胶水，这些商品多为“三无”产品，店老板这才改口说这是仅剩的一点儿存货。

　　在另一家文具店里，店老板自称都是代理商送的货，他不清楚这些“水晶泥”都是“三无”产品。

　　有些“三无”玩具竟然被装在食品盒子里

　　相比记者前几天采访时见到的“水晶泥”，记者跟随执法人员检查时见到的“水晶泥”品种更多——甚至有“美味布丁”“马卡龙水晶拉面”等食物字样的外包装。执法人员还发现有商家销售制作类似“水晶泥”玩具用的大瓶装剃须泡，其同样也是“三无”产品，还有塑料桶装的制作材料。

　　检查中，执法人员还发现一些同样值得警惕的“三无”玩具，如名叫“拉丝糖”“什锦海鲜面”的玩具，明明是禁止食用的商品，却违规装在食品用的盒子中，且外包装上还显示生产厂家系一食品企业。

　　“三无”产品被现场查扣，相关排查仍在继续

　　记者发现，多数被检查的中小学校园周边商店都销售类似“水晶泥”等玩具及其制作材料等产品，且这些东西多属“三无”产品，执法人员现场对违规商户做笔录，并告知违规情况，查扣了一批“水晶泥”。

　　市工商局洛龙分局执法人员告诉记者，此次是全市行动，他们安排了辖区11个工商所对校园周边商户展开检查，共检查66家商户，查扣违法违规销售的“水晶泥”617盒、硼砂水75瓶。下一步，他们将加大执法检查力度，对商家存在的销售危害少年儿童身体健康的“三无”产品等违法违规行为予以严厉查处。

　　目前，我市质监部门对一些涉及儿童玩具生产的企业进行了排查，重点检查企业是否存在违法违规生产“水晶泥”的行为。家长朋友如果发现有商店销售类似“水晶泥”的“三无”产品，可拨打电话12315进行投诉举报。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 王晓玲 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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