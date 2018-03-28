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洛阳天气：今日气温13℃到32℃ 洛城进入“飘雪”模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-02 08:52

　　似雪非雪飞满天乱絮渐欲迷人眼部分路段杨絮、柳絮飘飞，让洛城仿佛进入“飘雪模式”，容易过敏的人近期出门最好戴上口罩

　　刚刚过去的双休日，晴好的天气让人有种入夏的错觉。开元大道的绿化带里已有牡丹盛开，娇艳的花朵让人心情大好。

　　市气象台预计，我市今天晴天间多云，偏南风3级转偏北风4级左右，气温13℃到32℃；明天晴天转多云，西南风2级到3级转偏北风4级到5级，气温14℃到26℃。北风吹，意味着天气要转阴，气温要下降。

　　再过几天就是清明了。“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”唐代诗人杜牧的这首诗，道出了清明的特点，说其总是和春雨相伴。

　　唐代诗人孟浩然眼中的清明是“花落草齐生，莺飞蝶双戏”，说的是清明将至，早开的花朵开始凋落，野草已经长出一片，踏青的人们能看到莺飞蝶舞。

　　南宋诗人吴惟信写有《苏堤清明即事》：“梨花风起正清明，游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去，万株杨柳属流莺。”该诗描写了清明时节，游子出城寻春的景象。到了日暮时分，人们收拾东西回家，把成千上万株杨柳让给了莺鸟。

　　说到杨柳，不得不提杨絮和柳絮。昨天，小记在涧西区一些路段看到随风飘散的杨絮和柳絮，让洛城仿佛进入“飘雪模式”。这些雪花似的飞絮，会不时飘入眼中，人们只能眯着眼前行。

　　杨絮、柳絮随风四处飞扬，很容易引起鼻痒、鼻塞、咳嗽和皮肤过敏等症状。医生提醒，过敏体质的人在此期间应防止过敏性花粉症及过敏性鼻炎、过敏性哮喘等，在饮食上要注意减少高蛋白质、高热量食物的摄入；要注意减少户外活动，若外出，最好戴口罩做好防护，避免与过敏原接触，一旦出现过敏反应要及时到医院就诊。

　　此前，本报记者从市园林绿化部门了解到，春季市区飞絮的主要来源是部分路段的毛白杨、柳树等树种。最近几年，该部门对部分柳树实施的打针“避孕”控絮法实验收到不错效果。未来，该方法或将在市区大面积应用。到时候，这个季节您将不再有到处遇“飞雪”的烦恼。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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