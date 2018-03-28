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洛阳市民之家昨日正式启用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-01 13:02

　　洛阳网讯 昨日上午，洛阳市民之家启用仪式暨服务承诺活动在市民之家东广场举行。这意味着，已试用11天的洛阳市民之家昨日起正式启用。

　　昨日上午10时，市人社局、市住房公积金管理中心、市地税局契税税务分局等相关负责人现场向广大市民做出公开服务承诺：努力创新服务方式，优化服务流程，精简审批时间，做到业务办理程序零障碍、业务办理质量零差错、服务对象零投诉，真正达到市民“只进一扇门，最多跑一次”的高效便捷服务标准。

　　洛阳市民之家位于开元大道与永泰街交又口西南侧(开元湖音乐喷泉西侧)，总建筑面积7.9万平方米，地上7层，地下停车场2层，于3月19日起试运行。

　　据了解，目前市民之家已进驻单位95家，设立窗口296个，审批时278间，功能用房77间，自主表单填报设备153歌，自助服务终端设备105个，充分授权窗口工作人员，做到“受理、审查、审批、缴费、制证、盖章、发证”等办理环节全部在市民之家完成，实现“一楼式办公”、“窗式办理”，“一站式服务”，提升政务服务水平。同时设立洛阳党建馆、廉洁教育文化展馆、家风家训馆、公益讲堂、好人榜等教育展馆。(见习记者 谢娜娜文/图 通讯员 褚红)
[ 责任编辑：潘亮]
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