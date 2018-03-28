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洛阳明天最高气温将升至31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-31 11:43

　　双休日到了，我市今天天气转晴，气温回升。市气象台预计，我市今天多云转晴天，偏西风3级左右，气温11℃到28℃；明天晴天间多云，偏西风2级到3级，气温13℃到31℃。

　　今明两天的天气，很切合一首好听的儿歌：“太阳当空照，花儿对我笑。”

　　明天是4月1日，我们将迎来人间四月天，这个说法源自才女林徽因的诗歌代表作《你是人间的四月天》，里面有着滚烫的句子：

　　你是一树一树的花开，

　　是燕在梁间呢喃，

　　——你是爱，是暖，是希望，

　　你是人间的四月天！

　　关于这首诗有两种说法：一是作者为悼念诗人徐志摩而作；一是为儿子梁从诫的出生而作，以表达儿子出生带来的喜悦和对儿子的希望。

　　与林徽因眼中的四月“是爱，是暖，是希望”不同，英国诗人艾略特认为：

　　四月是最残忍的一个月，荒地上

　　长着丁香，把回忆和欲望

　　掺和在一起，又让春雨

　　催促那些迟钝的根芽。

　　艾略特的诗歌叙事更加宏大，被誉为“革新现代诗功绩卓著的先驱”，从而获得诺贝尔文学奖。

　　咱们继续聊天气，昨天的天气稍冷，记者临出门时又换上了厚外套。好在今天气温开始新一波回升，明天将再现31℃的高温，恍如初夏的感觉。

　　昨天，政府部门发布了今年清明节放假安排通知，4月5日至7日放假调休，共3天。不少人开始准备出游了，春季是外出旅游的好时机，恰逢阳光明媚，赶快规划一下你的旅程吧。

　　记者提醒您，这个季节春雨绵绵、乍暖还寒，出游要关注目的地的天气情况，提前安排出游计划，享受快乐的旅程。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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