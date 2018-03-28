废旧家电回收行业需要规模化发展

循环经济是营造环保生活的关键，成熟的回收渠道能使废旧家电物尽其用，真正实现“循环”。

循环经济是营造环保生活的关键，成熟的回收渠道能使废旧家电物尽其用，真正实现“循环”。

日前，市环保局组织市民参观环保企业，探索循环经济奥秘，倡导绿色生活理念。

追求高品质生活，提高家电更新换代频率，这无可厚非，但随之而来的问题是，被淘汰的家电该如何处理？

废旧家电污染危害极大，电脑、电视、冰箱等的内部零件或多或少含有重金属，如果随意处理，会增加重金属污染环境的风险。

循环经济是营造环保生活的关键，成熟的回收渠道能使废旧家电物尽其用，真正实现“循环”。

业内人士建议，废旧家电最好通过大型卖场等正规途径回收、利用。问题是，大型卖场在废旧家电回收方面的宣传并不那么到位，知道这一途径的群众数量是有限的。此外，大型卖场在废旧家电回收方面的服务应该跟上，例如可以向市民提供上门回收服务，让市民足不出户，就能给废旧家电找到好的去处。

在现实中，因为很多人认为废旧家电大多缺乏再利用价值，所以家电行业内没有系统的公共回收机构，人们或以超低价卖掉或直接当垃圾扔掉，成了处理废旧家电的主要途径，那些骑着三轮车，走街串巷收废品的人成了回收废旧家电的“主力军”。

现实情况是，社会需要鼓励废旧家电回收行业规模化发展，让更多家电生产商、销售商、环保企业一起参与进来，最好从销售环节开始，就为废旧家电找好“后路”。同时，应该制定并健全废旧家电回收行业规范、准则，例如废旧家电哪些零件可以直接回收再利用，哪些必须经过环保设施处理。

此外，如今闲置物品交换方兴未艾，市民将家中的废旧家电、家具拿出来和需要的人交换或进行捐赠，这既能实现废旧物品再利用，避免了浪费，又为废旧物品找好了“下家”，可谓一举两得。（新闻观察员 洛谭）