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治理有毒玩具应提高商家违法成本
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-31 11:36

　　清除“水晶泥”之类的有害玩具，不仅需要孩子的家长、老师做好监督，还需要从法律制定和执法环节，提高玩具生产与销售的违法成本。

　　近期，一种叫“水晶泥”的玩具成了中小学生的“宠儿”。专家指出：“水晶泥”中的硼砂毒性极强，儿童要远离这种玩具，家长应起到监督作用。（新闻回顾>>>

　　被孩子们宠爱的“玩具新贵”居然有毒，作为家长确实应该有所警醒。

　　在家庭教育中，不少家长往往只关注孩子学什么、学得怎么样，而忽略了孩子玩什么、玩得怎么样、玩具安全不安全。这就给“水晶泥”提供了可乘之机，有毒玩具对孩子造成的伤害是显而易见的。

　　对此，家长要像关注孩子成绩一样，关注孩子的玩具，看看玩具是不是正规厂家出品的，有没有安全隐患……作为学校来讲，也可以开设一些安全课，让孩子认识“水晶泥”等玩具的危害，引导孩子玩安全健康的玩具。

　　家长、老师若能管住孩子，就可以让他们少接触、不接触有毒玩具，免于被毒害；清理有毒玩具，更重要的是管住商家。

　　事实上，几年前开始实施的玩具国家标准，在安全技术规范的基础上淘汰、修改了很多玩具的质量标准，增加了新的适用内容和范围，但是从“牙签弩”到“水晶泥”，问题玩具仍然不断出现，这从一个侧面说明，玩具生产商和销售商的见利忘义之心并没有得到有效约束。

　　没有玩具生产商的非法生产，销售商拿什么卖给学生？没有销售商的市场驱动，生产商就没有动力，有毒玩具就不会流入市场、毒害学生。玩具生产商和销售商之所以敢铤而走险，是因为违法收益大，违法成本小。

　　因此，清除“水晶泥”之类的有害玩具，不仅需要孩子的家长、老师做好监督，还需要从法律制定和执法环节，提高玩具生产与销售的违法成本，依法严查、重罚那些一心只想赚钱，不顾孩子们健康、安全的玩具生产商、销售商，斩断有害玩具流通的利益链。只有这样，玩具市场才能得到净化，孩子们才能玩得更安全、更健康、更快乐。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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