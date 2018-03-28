“‘水晶泥’玩具含剧毒”后续：硼砂含量已达到致成年人中毒剂量

昨日，本报对我市一些校园周边商店销售“水晶泥”问题进行报道，高校相关领域教师和儿科医生指出，“水晶泥”中的硼砂毒性极强，儿童误食能引发脏器积蓄性中毒。为进一步了解市面上销售“水晶泥”中的硼砂含量，《洛阳晚报》记者联系到洛阳理工学院环境工程与化学学院副教授张拦。

检测人员在观察瓶中溶液的变化

昨日，本报对我市一些校园周边商店销售“水晶泥”问题进行报道，高校相关领域教师和儿科医生指出，“水晶泥”中的硼砂毒性极强，儿童误食能引发脏器积蓄性中毒。为进一步了解市面上销售“水晶泥”中的硼砂含量，《洛阳晚报》记者联系到洛阳理工学院环境工程与化学学院副教授张拦。

●检测单位：洛阳理工学院环境工程与化学学院

●检测人员：洛阳理工学院环境工程与化学学院副教授张拦、应用化学专业学生张雪、工业分析与检测专业学生侯雪娟

●什么是硼砂

硼砂为单斜晶体，常呈短柱状晶体，其结合体多为粒状、土块状或皮壳状，通常为白色，有玻璃光泽，可溶于稀酸或水，随着温度升高其溶解度增大，但不溶于醇。

●硼砂如何变成“水晶泥”

张拦说，大多数“水晶泥”是由聚乙烯醇(俗称PVA胶水)和硼砂以一定比例混合而成的。硼砂中的一种离子与PVA中的物质发生酯化反应，最终让PVA的分子结合在一起，由链状结构变为网状结构，流动性变弱，形成一种凝胶，看起来像果冻，这就是市面上俗称的“水晶泥”。如果再加入一些特殊墨水，就成了五颜六色的“水晶泥”。

●检测原理：对“水晶泥”中硼砂进行定性定量检测

采用酸碱滴定法对不同厂家、不同颜色的水晶泥进行滴定分析。硼砂的水解产物为极弱酸，与甘露醇等多元醇发生反应时，生成酸性较强的络合酸。因为弱酸在水解过程中反应不完全，加入甘露醇能使硼砂的酸性增强，方便进行酸碱滴定，使样品中的硼砂检测完全，并由此计算得出“水晶泥”中的硼砂含量。

以此计算，一小盒2号“水晶泥”的重量为34.2g，其硼砂含量为0.28g，一小盒4号“水晶泥”的重量为44.10g，其硼砂含量为0.52g。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅在此前接受媒体采访时介绍，硼砂致成年人中毒剂量为1克至3克，成人致死剂量为15克；儿童如果误食硼砂，致死率更高。

从实验结果看，2种“三无”产品的“水晶泥”中的硼砂含量，高于另外2种外包装规范的‘水晶泥’中的硼砂含量。“正规产品中也检测出了硼砂，虽然含量不高，孩子日常接触一两次影响不大，但考虑到‘水晶泥’易被孩子误食，我们还是建议家长不要给孩子购买此类玩具。”张拦说。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 赵燕昌/文 记者 高山岳/图）