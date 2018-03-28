网购食品出现问题咋维权？专业人士来支招

遇到难以解决的消费问题，不少市民会拨打“12315”进行投诉举报。遇到与食品药品有关的问题，您则可拨打“12331”投诉举报电话。今天是“12331”投诉举报主题宣传日，昨天上午，市食品药品监督管理局在洛阳宝龙广场举办了以“助力健康中国梦食药安全伴你行”为主题的宣传活动。

遇到难以解决的消费问题，不少市民会拨打“12315”进行投诉举报。遇到与食品药品有关的问题，您则可拨打“12331”投诉举报电话。今天是“12331”投诉举报主题宣传日，昨天上午，市食品药品监督管理局在洛阳宝龙广场举办了以“助力健康中国梦食药安全伴你行”为主题的宣传活动。

市食品药品监管局投诉举报中心负责人邓民峰介绍，作为全国统一的食品药品投诉举报热线，当市民遇到有关食品(保健食品)、药品、化妆品、医疗器械(简称“三品一械”)的质量安全问题，全天均可拨打“12331”进行举报投诉和咨询。

如今网购食品、化妆品等的消费者越来越多，出现产品质量问题如何维权？市食品药品监管局工作人员表示，消费者要妥善保存产品图片、购买记录截图及购买网址链接等信息，及时向食品药品监管部门或投诉举报机构反映。

另外，对于大家咨询较多的“进口食品如何认定”的问题，工作人员表示，一是通过查看食品包装标识，获取原产地、境内代理商、进出口日期等来判断是否为进口食品；二是通过食品溯源，追溯食品进货渠道，查看有无海关通关证明等，判断是否为进口食品。（洛阳晚报记者 仝景菁 通讯员 陈翔）