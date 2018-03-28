洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网购食品出现问题咋维权？专业人士来支招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-31 11:21

　　遇到难以解决的消费问题，不少市民会拨打“12315”进行投诉举报。遇到与食品药品有关的问题，您则可拨打“12331”投诉举报电话。今天是“12331”投诉举报主题宣传日，昨天上午，市食品药品监督管理局在洛阳宝龙广场举办了以“助力健康中国梦食药安全伴你行”为主题的宣传活动。

　　市食品药品监管局投诉举报中心负责人邓民峰介绍，作为全国统一的食品药品投诉举报热线，当市民遇到有关食品(保健食品)、药品、化妆品、医疗器械(简称“三品一械”)的质量安全问题，全天均可拨打“12331”进行举报投诉和咨询。

　　如今网购食品、化妆品等的消费者越来越多，出现产品质量问题如何维权？市食品药品监管局工作人员表示，消费者要妥善保存产品图片、购买记录截图及购买网址链接等信息，及时向食品药品监管部门或投诉举报机构反映。

　　另外，对于大家咨询较多的“进口食品如何认定”的问题，工作人员表示，一是通过查看食品包装标识，获取原产地、境内代理商、进出口日期等来判断是否为进口食品；二是通过食品溯源，追溯食品进货渠道，查看有无海关通关证明等，判断是否为进口食品。（洛阳晚报记者 仝景菁 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]中风后吞咽功能障碍，护理很重要！
  • ·[健康]晨起的第一件事，你是先刷牙还是先喝水？
  • ·[健康]春天是最佳断奶季？洛阳专家称无此一说！
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月...
  • 洛阳市规委会2018年第四次会议通过系...
  • 洛阳国际牡丹园明日开园迎宾啦 您能赏...
  • 注意！明起，洛阳14条公交线路运营时...
  • 洛阳杜康将冠名第36届中国洛阳牡丹文...
  • “‘水晶泥’玩具含剧毒”后续：硼砂...
  • 洛阳旅游年票不受限 带旺人气促转型
  • 多渠道保障 托起安居梦——2018年洛阳...
  • 洛阳解放初期经济如何？来看这则银行通告
  • 新安：公园夜景美如画
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    洛阳国际牡丹园明日开...
    一周图片精选 览尽洛城...
    洛阳四大高颜值公交线...
    宜阳村民李学念：72岁...
    精彩热帖

    小手绘春天

    春花烂漫

    多彩的生活

    公园大棚牡丹开花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605