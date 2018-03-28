洛阳解放初期经济如何？来看这则银行通告

28日，《洛阳晚报》记者在洛阳洛卫军品博物馆看到一份1949年5月7日出版的《新洛阳报》，上面刊登了一则中州农民银行洛阳市支行通告。

《新洛阳报》上刊登的中州农民银行洛阳市支行通告(记者翻拍)

定期存款——一个月至三个月者月息三分(即月息3%，下同)，四个月至六个月者月息四分二厘；活期存款——日息六毫……(1分=10厘、1厘=10毫，记者注)

28日，《洛阳晚报》记者在洛阳洛卫军品博物馆看到一份1949年5月7日出版的《新洛阳报》，上面刊登了一则中州农民银行洛阳市支行通告。

该通告称，国家银行利息政策基本原则是“发展生产、公私两利”，因此利率规定应视市面金融状况，随时适宜调整，方能达到繁荣经济、扶植与发展生产，以及支援战争之目的。现值政府发展生产、节约救灾之期，除由政府举办无息农贷、生产救灾外，本行对于一般工商业之贷款，亦已按其性质分别予以调整……关于定活期存款及各种放款利率，遵照上级银行指示规定如下：

一、定期存款——一个月至三个月者月息三分，四个月至六个月者月息四分二厘；

二、活期存款——日息六毫；

三、活存透支——凡定有透支契约者，其存款一律按照日息八毫，透支按照其营业性质临时商定；

四、农业放款及贷实折实、贷实还实——按实物折算，月息五厘至一分；

…………

《洛阳市大事记》记载，1948年6月1日，中州农民银行洛阳市支行成立，并发行中州币。洛阳洛卫军品博物馆馆长王洛卫认为，中州农民银行洛阳市支行发布该通告，目的是募集游资用于生产部门，并在放款上向公营企业倾斜，加快推进国营经济建设。

我市一家银行工作人员说，从该通告来看，当时，我市可能存在比较明显的通货膨胀，市民们并没有钱进行储蓄，导致银行利率高得超乎寻常。

中共河南省委党史工作委员会出版的《必由之路》记载：中华人民共和国成立前夕，洛阳满目荒凉，百业凋零，经济萧条。全市仅有一个500千瓦的发电厂、一个小煤矿和一些破旧的手工业作坊。《老城区志》记载：洛阳解放前夕，老城的商业门面较大的只剩合盛栈食品店、真不同饭店和南大街的几家绸布店，商业从业人员仅有337名，经营23个行业268个门店。这些门店大多资金少，经营惨淡。

此外，《新洛阳报》创刊时干部们实行供给制，穿的是粗布军衣，每天早、午餐吃的是小米稀粥，只有晚餐是汤面条，这些都反映了我市解放初期的经济状况。（洛阳晚报记者 余子愚）