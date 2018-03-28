洛阳国际牡丹园明日开园迎宾啦 您能赏到“太空牡丹”

昨日下午，记者在洛阳国际牡丹园看到，大门附近拱棚内已有牡丹开放，硕大的映日红像一张张笑脸，做好了迎客准备。

拱棚内的牡丹已绽放

昨日下午，记者在洛阳国际牡丹园看到，大门附近拱棚内已有牡丹开放，硕大的映日红像一张张笑脸，做好了迎客准备。

明日，洛阳国际牡丹园将迎来今年的首度开园，在第36届洛阳牡丹文化节期间，该园将举办赏花游园活动、文化巡展活动、牡丹及衍生品寄送三大类活动。

赏花游园项目丰“克隆牡丹”令人奇

洛阳国际牡丹园是国家AAA级旅游景区、洛阳四星级牡丹园，以“品种优、晚花多、花期长、景观好”而驰名，尤其是独一无二的航天育种牡丹科研项目，在全国享有盛誉。今年，洛阳国际牡丹园推出多项游园项目，为游客奉上独特的牡丹观赏盛宴。

●第一项：第12届国际牡丹名花展

时间：4月1日至5月15日

地点：华夏园、万芳园、九色园、锦绣园及名花大道等。

内容：园内集中了中国牡丹各大品种群的九大色系，如花王姚黄、花后魏紫、绿牡丹豆绿、黑牡丹烟笼紫、复色品种二乔等，美国的海黄、法国的金阁、日本的连鹤等。该园将按花期分批次进行展示中国牡丹名贵品种100多个，法国、美国及日本牡丹名贵品种100多个。

●第二项：牡丹航天育种科技展

时间：4月1日至5月15日

地点：万芳园“航天育种网室”

内容：2011年，市花木公司暨国际牡丹园成功实现洛阳牡丹、芍药种子搭载神舟八号飞船开展航天育种的科技壮举，这是牡丹芍药种子首次搭载航天飞船进入太空，该项科研获得十分珍贵的太空牡丹苗、太空芍药苗共30余株。在2016年7株凤丹类牡丹开花的基础上，2017年，又有2个花色组合初花，预计今年牡丹文化节期间“太空牡丹”将新增2个花色组合。

●第三项：首届洛阳“克隆牡丹”展

时间：4月5日至5月15日

地点：万芳园

内容：2017年秋，该园引种“克隆牡丹”洛阳红125株，这又是一项洛阳拥有自主知识产权的高科技展示。

●第四项：法国风情园园林景观

时间：4月5日至5月15日

地点：华夏园与九色园之间广场

内容：法国风情园林由洛阳友好城市法国图尔市的园林规划师菲利普提供设计方案，今年3月动工，目前基本建成。法式园林有花坛、喷泉等装饰，庄重典雅、别具一格，力图打造出雍容华贵的欧洲皇家园林风格。

●第五项：第9届百万芍药游园会

时间：4月26日至5月15日

地点：芍药园、九色园、锦绣园等

内容：将有九大色系、330多个品种、百万朵芍药花梯次开放，与晚开、特晚开牡丹交相辉映，成为洛阳牡丹文化节后期的一大景观。

增加非遗项目展示 速递鲜切牡丹很便利

记者获悉，今年洛阳国际牡丹园还准备了丰富多彩的文化活动：4月1日至5月15日，在万芳园西北角书画展室，将展出我国明清时期著名书法大师王铎的书法精品拓片，同时展出洛阳当代知名书法家、画家精选作品，还将进行现场碑刻书法拓片表演，游客可以参与其中，感受传统文化的魅力。去年深受游客欢迎的禅宗音乐大典武术表演、武皇赏花巡游表演今年继续进行，并增加洛阳非物质文化遗产项目展示、群众歌舞文艺表演等。

另外，洛阳国际牡丹园已开展多年牡丹、芍药鲜切花速运项目，通过设在园内的邮政点能寄牡丹邮册、明信片，今年将扩大牡丹茶、牡丹籽油、牡丹化妆品、牡丹字画及工艺品的寄送活动，为各地游客提供便利。（洛阳晚报记者 宋扬 通讯员 霍志鹏 文/图）