注意！明起，洛阳14条公交线路运营时间将延长

昨日，记者从市公交集团公司获悉，随着牡丹文化节临近，为方便市民及游客乘车，从4月1日起，我市部分公交线路将执行夏季行车作业计划，10路、14路、17路、21路、26路、31路、53路、58路、60路、61路、64路、78路、85路、87路等14条公交线路运营时间将延长。

昨日，记者从市公交集团公司获悉，随着牡丹文化节临近，为方便市民及游客乘车，从4月1日起，我市部分公交线路将执行夏季行车作业计划，10路、14路、17路、21路、26路、31路、53路、58路、60路、61路、64路、78路、85路、87路等14条公交线路运营时间将延长。 昨日，记者从市公交集团公司获悉，随着牡丹文化节临近，为方便市民及游客乘车，从4月1日起，我市部分公交线路将执行夏季行车作业计划，10路、14路、17路、21路、26路、31路、53路、58路、60路、61路、64路、78路、85路、87路等14条公交线路运营时间将延长。 此外，在牡丹文化节期间，市公交集团公司将根据客流量情况，对途经主要牡丹观赏园及景点的公交线路增加车次，缩短发车间隔时间。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐） 调整后的首末班公交车发车时间 10路：东花坛5：50、20：15，盛世唐庄6：38、21：03 14路：谷水西6：00、20：00，洛阳站6：42、20：53 17路：九都东路启明南路口5：55、20：15，西苑路长安路口6：47、21：07 21路：武汉南路南口6：00、20：30，西关6：30、21：14 26路：西关5：50、20：30，兴洛东街牡丹大道口北6：36、21：16 31路：谷水西6：00、20：00，学府街关林路口南6：45、20：50 53路：平等街北口6：00、20：30，龙门石窟6：20、21：20 58路：白马寺6：22、19：00，关林庙公交枢纽站6：35、19：53 60路：谷水西5：20、20：00，龙门石窟6：15、21：15 61路：茹凹6：10、20：00，杨冢6：40、20：58 64路：启明南路九都东路口6：00、19：00，平乐东6：32、19：32 78路：曙光6：30、19：30，长春路中州西路口北7：05、20：10 85路：启明南路九都东路口6：00、19：00，吉利涧西市场7：15、20：15 87路：东花坛6：20、19：00，金村北6：50、19：30