宜阳村民李学念：72岁创业 自酿柿子醋受欢迎

李学念今年72岁，家境虽然不算富裕，但不愁吃穿。2015年，跟土地打了一辈子交道的他学年轻人开始创业。如今，他用土法自酿的柿子醋，火到需要打电话预订才能买到。

李学念查看柿子醋的发酵情况

“三年陈醋没多少了，前年和去年的还有，要不要？”近日，宜阳县花果山乡关庄村村民李学念在电话里说，他用土法自酿的柿子醋，有城里人想订购一些。

李学念今年72岁，家境虽然不算富裕，但不愁吃穿。2015年，跟土地打了一辈子交道的他学年轻人开始创业。如今，他用土法自酿的柿子醋，火到需要打电话预订才能买到。

近日，记者在关庄村见到了李学念，一把年纪的他，精气神依然很足，说起自己的创业过程滔滔不绝。

关庄村有一片豫西风格的民俗建筑群，这是大部分村民的老宅。前些年，村民们纷纷搬进新房，这些空荡荡的老宅就被政府保护了起来；这些年经常有游客来这儿参观，甚至还有剧组专门来这儿拍古装电影。

游客多了，商机也随之出现，李学念创业的念头也萌发了。2015年，在征求儿子的意见后，李学念把自家老宅的一间屋子改造成了发酵室，又连买带借地凑了10个水缸，用土法酿起了柿子醋。

柿子醋的原料是当地的野生柿子。秋季，采摘尚未熟透的野生柿子，经清洗、阴干、去蒂、入缸、密封等程序后，自然发酵6个到9个月，柿子醋原液就会逐渐出现，再发酵两个多月，柿子醋就基本酿成了。

记者在发酵室看到，大大小小的水缸都被密封得严严实实。打开密封后，一层乳白色的醋衣覆盖在醋表面，醋衣下面透明的液体散发出浓郁的醋香。记者尝了一点儿，发现柿子醋酸中有甜，略带酒香，跟平时吃的醋很不一样。

如今，李学念在创业第一年酿制的10缸柿子醋已基本卖完，现有的柿子醋也被预订一大半。今年，李学念准备找专家取取经，用科学方法改良土法酿制技术。未来，他还要去相关部门申请生产、销售资质，让自酿的柿子醋实现从土特产到商品的华丽转身。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 蔡流锦 文/图）