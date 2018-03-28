洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳村民李学念：72岁创业 自酿柿子醋受欢迎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-31 10:45

　　李学念查看柿子醋的发酵情况

　　“三年陈醋没多少了，前年和去年的还有，要不要？”近日，宜阳县花果山乡关庄村村民李学念在电话里说，他用土法自酿的柿子醋，有城里人想订购一些。

　　李学念今年72岁，家境虽然不算富裕，但不愁吃穿。2015年，跟土地打了一辈子交道的他学年轻人开始创业。如今，他用土法自酿的柿子醋，火到需要打电话预订才能买到。

　　近日，记者在关庄村见到了李学念，一把年纪的他，精气神依然很足，说起自己的创业过程滔滔不绝。

　　关庄村有一片豫西风格的民俗建筑群，这是大部分村民的老宅。前些年，村民们纷纷搬进新房，这些空荡荡的老宅就被政府保护了起来；这些年经常有游客来这儿参观，甚至还有剧组专门来这儿拍古装电影。

　　游客多了，商机也随之出现，李学念创业的念头也萌发了。2015年，在征求儿子的意见后，李学念把自家老宅的一间屋子改造成了发酵室，又连买带借地凑了10个水缸，用土法酿起了柿子醋。

　　柿子醋的原料是当地的野生柿子。秋季，采摘尚未熟透的野生柿子，经清洗、阴干、去蒂、入缸、密封等程序后，自然发酵6个到9个月，柿子醋原液就会逐渐出现，再发酵两个多月，柿子醋就基本酿成了。

　　记者在发酵室看到，大大小小的水缸都被密封得严严实实。打开密封后，一层乳白色的醋衣覆盖在醋表面，醋衣下面透明的液体散发出浓郁的醋香。记者尝了一点儿，发现柿子醋酸中有甜，略带酒香，跟平时吃的醋很不一样。

　　如今，李学念在创业第一年酿制的10缸柿子醋已基本卖完，现有的柿子醋也被预订一大半。今年，李学念准备找专家取取经，用科学方法改良土法酿制技术。未来，他还要去相关部门申请生产、销售资质，让自酿的柿子醋实现从土特产到商品的华丽转身。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 蔡流锦 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]中风后吞咽功能障碍，护理很重要！
  • ·[健康]晨起的第一件事，你是先刷牙还是先喝水？
  • ·[健康]春天是最佳断奶季？洛阳专家称无此一说！
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月...
  • 洛阳市规委会2018年第四次会议通过系...
  • 洛阳国际牡丹园明日开园迎宾啦 您能赏...
  • 注意！明起，洛阳14条公交线路运营时...
  • 洛阳杜康将冠名第36届中国洛阳牡丹文...
  • “‘水晶泥’玩具含剧毒”后续：硼砂...
  • 洛阳旅游年票不受限 带旺人气促转型
  • 多渠道保障 托起安居梦——2018年洛阳...
  • 洛阳解放初期经济如何？来看这则银行通告
  • 新安：公园夜景美如画
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    洛阳国际牡丹园明日开...
    一周图片精选 览尽洛城...
    洛阳四大高颜值公交线...
    宜阳村民李学念：72岁...
    精彩热帖

    小手绘春天

    春花烂漫

    多彩的生活

    公园大棚牡丹开花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605