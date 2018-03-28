洛阳今年大气、水污染防治攻坚战实施方案出炉 来看有哪些措施

到今年年底，全市PM10年均浓度控制在每立方米113微克以下，PM2.5年均浓度控制在每立方米69微克以下，确保空气质量持续改善，城市区优良天数超过210天；地下水质量考核点位水质级别保持稳定，城市建成区黑臭水体全部消除……昨日，《洛阳晚报》记者从市环境攻坚办了解到，我市今年的大气、水污染防治攻坚战实施方案出炉，这些措施可能是您关心的。

到今年年底，全市PM10年均浓度控制在每立方米113微克以下，PM2.5年均浓度控制在每立方米69微克以下，确保空气质量持续改善，城市区优良天数超过210天；地下水质量考核点位水质级别保持稳定，城市建成区黑臭水体全部消除……昨日，《洛阳晚报》记者从市环境攻坚办了解到，我市今年的大气、水污染防治攻坚战实施方案出炉，这些措施可能是您关心的。

1 空气更洁净

到今年年底，全市PM10年均浓度控制在每立方米113微克以下，PM2.5年均浓度控制在每立方米69微克以下，城市区优良天数超过210天。

●加快建成清洁取暖体系

加快实施新的城市供热规划，9月底前北线工程(孟津至洛阳西)建成供热，年底前城市集中供热率超过75%，重点区域周边1000米范围内集中供热全覆盖；各县(市)城区集中供热率超过40%。

加快发展“双替代”供热，在集中供热管网确实无法覆盖的区域，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，实施“电代煤”“气代煤”。在天然气供应有保障的区域，鼓励采用燃气壁挂炉等方式实现清洁取暖；在天然气管网未覆盖的地区，要大力发展热泵、电锅炉、空调等电采暖方式取暖。

实施清洁型煤替代，将清洁型煤作为清洁供热体系的补充。

●推进工业企业搬迁改造

要按照城市功能分区，结合城市规划调整，有序推进城市规划区内工业企业搬迁改造。8月底前，制定城市规划区机械制造(表面涂装)、耐火材料、铸造、锻造等企业搬迁计划，并向社会公开。搬迁计划要明确城市主城区工业退城搬迁的范围、方向、时序、政策和方式，逐步实行退城进园，有效解决工业污染围城问题。

●做好车辆升级、淘汰和排气监测工作

从今年起，我市境内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的重型柴油车和轻型柴油车；

大力推广电动汽车，配套建设各类集中式充换电站、分散式充电桩，满足电动汽车充电需求；

对达到强制报废标准，机动车所有人逾期未办理注销登记手续的，按规定告知机动车所有人，公告其机动车牌证作废。

●做好油品提升、质检和监管工作

自7月1日起，全市禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，全面普及国六标准的车用汽柴油。同时，严厉打击流动加油车售油、违规销售散装汽油和成品油流通领域其他违法违规行为。

●开展城市清洁行动

制定出台洛阳市清洁城市行动标准及实施细则，按照“全面动员、全民参与、全域覆盖”的要求，广泛发动党政机关、企事业单位、城市区乡镇政府(街道办事处)、城中村(社区)、居民小区每周至少开展一次全城大扫除。

●治理露天烧烤

按照“烧烤进院、烤炉进店、油烟净化、达标排放”的标准，常态化做好露天烧烤监管工作。取缔车载式流动烧烤，禁止任何形式的店外经营和露天烧烤。推广立体电气烧烤炉具，逐步淘汰平面烧烤炉具，从源头上解决油烟污染问题，依法查处违法经营露天烧烤行为。

●坚持烟花爆竹禁限放管控

依据我市烟花爆竹禁限放管理规定，县城建成区落实禁止销售、燃放烟花爆竹规定。相关部门督促各地加强生产、运输、销售等源头管控，规范烟花爆竹销售网点管理。

2 水质更优良

今年，我市城镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类，达标率100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区黑臭水体全部消除，偃师市、孟津县、新安县基本完成黑臭水体整治任务，其他县基本完成黑臭水体的截污纳管工作。

●推动流域系统整治

实施清淤疏浚，消除水体底泥污染，改善河流水质。实施岸带修复、植被恢复、水体生态净化等，恢复河道生态功能。按照“四河同治、三渠联动”工作部署及“河长制”工作要求，全面推进河渠综合整治，实施中心城区、县级河道治理工程。其中，中心城区年底完成34公里(伊河13公里、洛河21公里)，偃师市、孟津县、新安县年底前完成整治。

采取控源截污、清理垃圾、清淤疏浚、生态修复等措施，继续实施黑臭水体治理。城市区涧河、瀍河、中州渠建立长效河流清洁管理机制和长效监管机制，促进水质提升，确保不发生黑臭水体反弹。年底前，城市建成区完成黑臭水体治理任务，偃师市、孟津县、新安县基本完成黑臭水体整治任务，其他县基本完成黑臭水体的截污纳管工作。

●污泥无害化处理处置

全面推进污泥处理处置设施建设，取缔非法污泥堆放点，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。加强设施运行监管，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，全面提升城镇污水处理厂污泥处理处置水平。

●保障农村饮水安全

落实农村饮水安全工程建设、水源保护、水质监测评价“三同时”制度。强化水质净化处理设施建设以及消毒设施设备安装、使用和运行管理。集中式供水工程按要求配备安装水质净化和消毒设施设备。

●严格环境执法

加强对城镇和产业集聚区污水处理厂、涉水工业企业、规模化畜禽养殖场、加油站等涉水污染源的执法监管，特别是加大对氮、磷等污染物监管力度，促进工业污染源全面达标排放。

开展工业污染源排污许可证专项执法检查，按照“发放一个行业，清理一个行业”的要求，依法查处无证排污、超范围排污等行为。严厉打击非法养殖、非法采砂、非法排污行为。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 马立）