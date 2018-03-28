洛阳老城区：老少同台诵经典

昨日，老城区举办书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛，来自社区、各街道办事处及各单位的26名选手参赛。参赛选手年龄从18岁到80岁不等，参赛的作品不仅有经典诗词《洛神赋》《沁园春·雪》，还有原创作品《洛阳城里洛阳人》《我想对党说》等。经过激烈竞争，老城区第二小学获得一等奖。
昨日，老城区举办书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛，来自社区、各街道办事处及各单位的26名选手参赛。参赛选手年龄从18岁到80岁不等，参赛的作品不仅有经典诗词《洛神赋》《沁园春·雪》，还有原创作品《洛阳城里洛阳人》《我想对党说》等。经过激烈竞争，老城区第二小学获得一等奖。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 石智卫 摄）
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