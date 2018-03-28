洛阳人注意啦！清明假期出行 请避开这些易堵路段

昨日，市交警支队发布清明节小长假期间我市道路交通流预判、分流方案：预计4月5日至7日，我市祭祀扫墓活动频繁，市民外出踏青及外地游客自驾来洛车辆将明显增多，通行压力将显著增加，市民出行请尽量避开易堵路段。

昨日，市交警支队发布清明节小长假期间我市道路交通流预判、分流方案：预计4月5日至7日，我市祭祀扫墓活动频繁，市民外出踏青及外地游客自驾来洛车辆将明显增多，通行压力将显著增加，市民出行请尽量避开易堵路段。

陵园：我市公墓区主要集中在市区北部，老310国道定鼎北路至启明北路段目前正在施工，老310国道周边各主要路口届时将出现扫墓交通流和出游交通流叠加情况，通行压力大。前往宝山陵园的车辆可通行定鼎北路、状元红路、龙光路、老310国道到达；前往盘龙冢森林陵园的车辆可通行启明北路、老310国道到达；前往盘龙陵园的车辆可从北盟路或启明北路驶入老310国道到达，相关路段通行状况不佳且须经过施工路段，相关车辆务必听从现场交警指挥。

景区：王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园等景区周边道路将出现旅游交通高峰；前往老君山、白云山、神灵寨、龙潭大峡谷等景区的车辆会迅猛增加，均需提前规划线路错峰出行；前往龙门石窟景区的车辆可行驶东环路、希望桥、迎宾大道至景区东北服务区停车场。

市区道路：目前，古城快速路龙门大道以东段封闭施工，地铁1号线正在推进，途经施工围挡区域周边路段须小心。

高速公路：受小客车免收通行费政策影响，高速公路车流量将大幅增加。洛栾高速75公里处因路面检测单幅双向通行，宁洛高速伊川北站、洛阳新区站和郑卢高速上戈站施工封闭，请广大司机提前绕行。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 石海涛）