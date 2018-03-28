《百姓问政》关注洛阳安全生产工作

油库距居民区的安全距离是多少？洗车店里能加油吗？我市尾矿库治理进展如何？……29日晚，《百姓问政》举行今年第二场直播，关注我市安全生产工作。市安监局相关负责人做客直播间回答问题时表示，安全无小事，责任重于山。

核心提示

油库距居民区的安全距离是多少？洗车店里能加油吗？我市尾矿库治理进展如何？……29日晚，《百姓问政》举行今年第二场直播，关注我市安全生产工作。市安监局相关负责人做客直播间回答问题时表示，安全无小事，责任重于山。

70米，这个距离符合规定

家住老城区中鑫家苑小区的刘女士反映，与该小区仅一路之隔的路对面，有一个大型油库的储油罐，他们觉得十分危险。该小区不少居民说，由于紧临油库，周边道路有大量油罐车经过和驻停，让他们颇为担心。

市安监局副局长段红立说，该小区附近有3个油库，是安监部门的重点监管区域。短片中反映的油库实为一家油库中转站，中转的油品存放一般不超过3小时，属四类油库。按照国家有关规范标准，四类油库距30户以上或100人以上居民区安全距离为70米，经过多次测量，该油库中转站距离小区在70米以上，符合国家标准。安监部门将持续关注群众反映的问题，当好人民群众的安全卫士。

对非法经营汽油行为“露头就打”

日前，《百姓问政》栏目记者暗访了位于涧西区青滇路的一家名为“洗车人家”的洗车店。一进店门，便闻到一股刺鼻的汽油味，一杆加油枪赫然挂在墙角。洗完车，店员便主动询问是否需要加油。原来，这家洗车店内放着几个小油桶，可用抽油机给汽车加油。工作人员称，楼上居民确实有意见，也有人举报，所以不敢对外宣传，但价格确实便宜。另一工作人员称，这些油是从西安拉回来的，油罐放在市郊，每次拉回一些到店里，卖两三天再去拉。他还说，这种情况在我市并不鲜见。

“洗车店加油，存在哪些违规违法之处？”问政嘉宾徐业尧现场提问。

段红立表示，这是非常典型的非法经营汽油行为，对于这种行为，安监、公安等部门的态度是一致的，就是坚持“露头就打”。去年以来，全市共查处类似非法经营汽油点35个，拘留13人。目前，“洗车人家”已经被有关部门打击取缔。

段红立提醒广大消费者，一定不要到这些非法经营点加油，这些汽油的油品较差，容易损坏汽车燃油设备。其次，这些经营点的行为是违法行为，购买使用这些汽油也属于违法行为。

去年共治理尾矿库75座

对非煤矿山企业安全生产的监管是安监部门的一项重要职责。近日有群众反映，栾川县赤土店镇上坪社区紧临一企业尾矿库，每到汛期，当地群众都非常担心。群众表示，希望有关部门重视起来，尽快把这个问题解决了，让群众放心。

市安监局副局长袁松灿说，这个尾矿库于20世纪80年代建成，是一个典型的“头顶库”。我市有此类“头顶库”115座，全部位于栾川县。从去年起，我市拿出专款，计划用3年时间治理尾矿库，“头顶库”是治理重点，去年已经治理75座。群众反映的这个尾矿库，已被列入今年治理的范围，计划于6月开始治理。目前，企业的闭库设计正在进行，将按照千年一遇防御洪水的最高标准进行治理。其间，将通过加宽、加高基础坝，削平坝坡并复耕，修建环山排水渠等措施，消除安全隐患。

“尾矿库出问题，将是灭顶之灾。”市安监局局长禹红卫说，为了彻底解决尾矿库的安全隐患问题，我市采取了闭库、搬迁等措施，取得实效。接下来，安监部门将加大宣传力度，让群众熟悉尾矿库、了解安全知识，并强化逃生演练，以保证安全。

开展为期3年的电器火灾治理

刘师傅是我市瀍河区华林新村小区的居民，每天上下楼，楼梯拐角处乱如蛛网的各种电线令其十分担忧。居民们说，电力部门以及通信部门的不规范施工，造成了小区内私拉乱扯的现象。据介绍，我市部分老旧小区和村庄都存在类似问题。

市安监局调研员王来安说，去年，国务院安委会办公室下发文件，在全国开展为期3年的电器火灾专项治理，我市按要求制订了方案，进行分期治理，推进顺利。市安监部门将积极配合、协调有关部门共同把此项工作推进好，力求实效。（洛阳日报记者 李三旺）