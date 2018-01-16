洛阳市规委会2018年第四次会议通过系列规划方案公示

28日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过了《洛龙区天鸿君邑花苑项目规划设计方案》《伊滨区绿都雅园项目规划设计方案》《高新区路劲御城二期B区项目规划设计方案》《中国电信洛阳分公司综合生产楼、枢纽楼扩建项目设计方案》《银隆·青春里建筑规划设计方案》等。本报今日继续对相关规划方案进行公示，敬请关注。

中国电信洛阳分公司综合生产楼、枢纽楼扩建项目效果图

天鸿君邑花苑项目效果图

核心提示

28日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过了《洛龙区天鸿君邑花苑项目规划设计方案》《伊滨区绿都雅园项目规划设计方案》《高新区路劲御城二期B区项目规划设计方案》《中国电信洛阳分公司综合生产楼、枢纽楼扩建项目设计方案》《银隆·青春里建筑规划设计方案》等。本报今日继续对相关规划方案进行公示，敬请关注。

严格把关新建小区

停车位配建比

在28日召开的市规委会上，原则通过了天鸿君邑花苑、绿都雅园、路劲御城二期B区等住宅小区的规划，尤其是对各小区停车位、绿地等公共配套指标和建筑色彩、建筑风貌等严格把关，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

●天鸿君邑花苑项目

该项目位于洛龙区广利街以东、关林路以南、定鼎门街以西、香山路以北区域。按照规划指标，该项目建设用地面积为5.5万平方米，规划建设8栋高层住宅，并配套建设一个幼儿园，建筑密度22.74%，绿地率30.20%。市规委会明确，该小区设置机动车停车位不少于1831个，其中充电桩停车位276个；非机动车停车位不少于2421个，其中充电桩车位364个。

●绿都雅园项目

该项目位于伊滨区，东侧为提驾庄街，西侧为光武大道，南侧为吉庆路，建设用地面积为11.3万平方米。根据规划指标，该地块包含9栋20层商品房、4栋6层洋房、3栋7层洋房、3栋8层洋房、4栋11层洋房，容积率不高于2.5，建筑密度不高于30%，建筑高度不高于60米，绿地率不低于30%。市规委会明确，该项目将配套建设机动车停车位2634个，其中充电桩停车位264个，非机动车停车位4553个。

●路劲御城二期B区

该项目位于高新区华夏路以南、丰润路以北、规划路以西区域，建设用地面积为9.5万平方米。按照规划指标，该地块总户数1094户，容积率不高于2.77，建筑密度不高于27.7%，建筑物限高60米，绿地率不低于31%。市规委会明确，该项目配套机动车停车位1094个，同时配建幼儿园。

对新建办公楼的停车位也有严格要求

●中国电信洛阳分公司将新建综合生产楼

中国电信洛阳分公司位于开元大道与永泰街交叉口东北角，随着用户规模扩大，现有的一栋枢纽楼机房空间已经明显不足，同时缺乏营业厅等设施。

按照规划，该公司将对现状枢纽楼进行扩建，并新建一栋综合生产楼。其中，新建综合生产楼地上8层、地下1层，地面1至2层为营业厅，上部为管理用房，地下室为停车库，建筑风格与市府东街交通银行等楼保持一致；枢纽楼扩建部分位于现有枢纽楼北侧，规模为地上3层，首层架空，其余2层为配电房。同时，电信公司将利用地面和地下空间，新增加200余个车位，供客户及内部员工使用。

银隆·青春里项目效果图

●开元大道西侧将新增一座综合性写字楼

按照规划，银隆·青春里项目位于洛龙科技园区孙辛路和开元大道交叉口西北角，建设用地面积为9865.9平方米，规划1栋15层办公楼，总面积4.8万平方米，其中地上建筑面积3.4万平方米，地下建筑面积1.4万平方米，配套建设机动车停车位343个、非机动车停车位166个。(图片由市规委会提供)（洛阳日报记者 李东慧）