洛阳全市扫黑除恶专项斗争推进会召开

30日，全市扫黑除恶专项斗争推进会召开。

30日，全市扫黑除恶专项斗争推进会召开。

会议指出，扫黑除恶专项斗争开展以来，我市坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的高压“清扫”态势。截至目前，已打掉涉黑团伙1个，抓获团伙成员19名；打掉涉恶犯罪集团10个，抓获团伙成员96名，打击处理9类涉恶犯罪人员619名；全市两级法院判决涉黑涉恶类犯罪案件5起61人。

会议强调，全市各级党委、政府要树牢“四个意识”，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，深化思想认识，提高政治站位，切实扛起政治责任。要持续宣传发动，营造浓厚氛围，壮大斗争声势，形成全民参与的局面。要坚持依法严惩方针，聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业和领域，重拳出击、精确打击，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。要强化组织领导和部门协同，着力构建齐抓共管、多方联动、综合施策、合力推进的工作格局，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。

市委常委、政法委书记尚英照出席会议并讲话。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）