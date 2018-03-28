洛阳召开市四大班子秘书长2018年度第三次联席会议

昨日，市委常委、秘书长王敬林主持召开市四大班子秘书长2018年度第三次联席会议，通报近期全市重点工作，部署第36届中国洛阳牡丹文化节、纪念洛阳解放70周年活动等相关服务保障工作。

昨日，市委常委、秘书长王敬林主持召开市四大班子秘书长2018年度第三次联席会议，通报近期全市重点工作，部署第36届中国洛阳牡丹文化节、纪念洛阳解放70周年活动等相关服务保障工作。

会议指出，办好“一节一活动”事关洛阳整体形象和经济社会发展大局，市四大班子办公室、市委各部委要聚焦中心工作，互相协作、互相配合，形成合力、协调联动，确保“一节一活动”圆满成功举办。要按照职责分工，拉出任务清单，建立工作台账，倒排工期、“挂图作战”，抓实抓好各项工作；要搞好工作统筹，及时通报情况，做好衔接对接，确保各项工作无疏漏、无差错；要认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，大力倡树“清新简约、务本责实”作风导向，严守工作纪律，做好做细工作，维护好洛阳形象；要统筹兼顾、协调推进，以“一节一活动”的成功举办，带动和促进全市各项工作高质量、高效率落实。 (洛阳日报记者 李江涛)