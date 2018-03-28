洛阳召开“党的创新理论万场宣讲进基层”活动

昨日，我市召开“党的创新理论万场宣讲进基层”活动动员暨基层宣讲骨干培训会议，部署全市宣讲工作。

昨日，我市召开“党的创新理论万场宣讲进基层”活动动员暨基层宣讲骨干培训会议，部署全市宣讲工作。

会议指出，“党的创新理论万场宣讲进基层”活动是打通理论走向基层“最后一公里”的重要载体和平台，各级有关部门要进一步提高政治站位，坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位，坚决落实党的十九大确定的目标任务和省委、市委的决策部署，牢牢把握意识形态工作主导权，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

会议强调，要准确把握宣讲要求，站稳立场、精心准备、把准基调、贴近群众，坚持宣讲的政治性原则，增强宣讲的准确性、科学性，提升宣讲的吸引力、感染力，认真扎实地完成好宣讲任务，确保宣讲的高质量、高水平。要切实加强组织领导，重点建强领导干部、专家学者、新闻工作者等宣讲队伍，用好宣讲的人才资源，突出抓好党的创新理论进基层的主要渠道，统筹搭建实地宣讲、报台宣讲、新媒体宣讲三个平台，形成宣讲活动的强大声势，着力实现宣讲全覆盖，确保“党的创新理论万场宣讲进基层”活动取得实实在在的成效。

市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加会议。（洛阳日报记者 李梦龙）