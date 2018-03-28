市政府常务会议研究商品交易市场转型升级等工作

昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究商品交易市场转型升级等工作。

昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究商品交易市场转型升级等工作。

按照会议原则通过的《洛阳市加快推进商品交易市场转型升级实施方案》，我市将坚持以规划引导商品市场增量，以规范提升商品市场存量，本着“规划先行、集约发展，市场运作、政府推动，市区联动、以区为主，积极稳妥、分步推进”的原则，推进商品交易市场转型升级，逐步实现由传统交易场所型向现代综合服务平台型转变。具体来说，就是要力争利用2年至3年时间，通过改造提升、疏解外迁、改造提升与疏解并举、培育整合、规划新建等方式，推进商品交易市场在布局优化、设施提升、功能完善、品牌培育、特色建树和新技术、新模式、新业态应用等方面取得明显进展，着力把我市打造成为豫西北区域具有较强集聚力、辐射力的商品交易市场中心。会议要求市商务局更广泛征求意见修改完善，报市委同意后按程序印发实施。

会议指出，推进商品交易市场转型升级，是加快构建现代市场体系、加快发展服务业的重要载体。各有关部门要高度重视、深入研究商贸物流业和商品市场的培育发展，积极学习借鉴外地经验，共同推进商品交易市场转型升级。要以推进商品交易市场转型升级为契机，持续提升城市形象和管理秩序，不断增强人民群众获得感和幸福感。

会议还研究了安全生产、污染防治、脱贫攻坚等工作。 （洛阳日报记者 白云飞）