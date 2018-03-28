《人民日报》发文：请君再看洛阳城

“一朵花”带火“一座城”。36年来，洛阳与牡丹的情缘难解难分，洛阳牡丹文化节更是一个重要平台，助推洛阳整个城市发展成长；它也是一个特别的“窗口”，折射出洛阳整个城市的奋斗轨迹。

国色天香醉游人

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”

第36届中国洛阳牡丹文化节将于4月盛装开幕。36年牡丹花开，36年常办常新，36年精彩不断。在中国洛阳牡丹文化节第36个年头，千年古都将再次以“花如海、车如龙、人如潮”的节日盛景，迎接四海宾朋。

“一朵花”带火“一座城”。36年来，洛阳与牡丹的情缘难解难分，洛阳牡丹文化节更是一个重要平台，助推洛阳整个城市发展成长；它也是一个特别的“窗口”，折射出洛阳整个城市的奋斗轨迹。



千年古都洛阳城

花开新时代，奋进新征程。近年，洛阳积极落实中央各项决策部署，加快推进“9+2”工作布局，奋力实现“四高一强一率先”目标，加快建设国家区域性中心城市，中原城市群副中心城市，打造带动全省发展新的增长极，踏上决胜全面小康、加快洛阳现代化建设的新征程。

在新时代的春天里，请君再看洛阳城。

1 牡丹芳华，绽放新时代

“牡丹，花之富贵者也。”牡丹硕大的花朵、绚丽的色彩、端庄华贵的姿容，象征着富贵吉祥、繁荣昌盛。是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。

时序更替，梦想前行，新时代，牡丹绽放出新的芳华。

从最初的市级到省级再到今天的国家级，从最初的“花会”到今天的“文化节”，在不断的脱胎换骨中，洛阳经济、文化、生态、社会发展“全面开花”，一路走来，洛阳牡丹文化节的魅力愈加璀璨夺目。

变中求新，新中求进。从起初的“大包大揽”，到探索节会与市场结合的“以会养节”，再到今天的把更多节会活动交由市场运作，循序渐进的市场创新机制，让牡丹文化节从简单的赏花观景，成为“节庆盛会”“经济盛会”“文化盛会”。

以牡丹文化节为平台，牡丹延伸出一条条产业链：牡丹花茶、牡丹精油、牡丹化妆品等一系列深加工产品先后在洛阳研发成功、批量生产；洛阳三彩、洛阳牡丹瓷、牡丹画等文化产品更是享誉神州大地。

十里画屏老君山

以牡丹文化节为平台，洛阳抓住机遇、捕捉商机、“走出去”、“引进来”，牡丹文化节投洽会集中签约硕果累累，洛阳与越来越多的海内外客商在更加广阔的领域里交流合作，先后与170多个国家和地区建立了贸易关系，吸引了格力集团、美国惠普、法国迪卡侬、美国霍尼韦尔等27家世界500强企业，中兴通讯、恒大集团、万达集团、深圳华强集团、青岛啤酒集团有限公司等47家国内500强企业在洛投资。“让洛阳走向世界，让世界了解洛阳”的大门越开越大。

以牡丹文化节为平台，洛阳坚持“以节促建、以节惠民”，一个个城建领域的新项目、好项目依次落地、开工、投用，在提升洛阳城市形象的同时，也不断改善着市民的出行和生活环境。一项项惠民措施的实施，让牡丹文化节真正成为人民的节日、百姓的盛会。

36岁，对一个人而言，是人生中的“黄金时代”；对于日渐成熟的中国洛阳牡丹文化节来说，通过历久弥坚的历练和创新，正在走上一条出新出彩的发展之路。

2 发挥优势，打好“四张牌”

围绕加快转变经济发展方式和提高经济整体素质及竞争力，洛阳着力发挥优势打好产业结构优化升级、创新驱动发展、基础能力建设和新型城镇化“四张牌”。

打好“产业结构优化升级牌”。洛阳市以供给侧结构性改革为主线，加快构建五大主导、六大新兴、五大特色的“565”现代产业体系，走上传统产业转型升级与战略性新兴产业培育壮大的“双轮驱动”之路。2017年，洛阳市经济总量首次超过4000亿元大关，同比增长8.7%；规模以上工业利润增速50%、全省第一；第三产业增加值2075.4亿元，增长10.8%，首次超过第二产业，三次产业结构比实现了由“二三一”向“三二一”的历史性转变；互联网和相关服务业营业收入大幅增长，成为发展新动能……

世界文化遗产龙门石窟

打好“创新驱动发展牌”。洛阳市积极实施创新主体和创新平台“双倍增”计划，实施“河洛英才计划”“河洛工匠计划”，着力打通政产学研深度融合通道、军民企地对接转化通道、市场化运作通道和人才成长通道“四个通道”，推动产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，有利于出人才、出成果、出效益的创新格局正在形成。

打好“基础能力建设牌”。洛阳市加快建设全国性重要交通枢纽，协同推进航空、铁路、公路和城市交通建设；加快“三横三纵三环”高速路网建设，构建以“十”字形高铁为骨干的铁路交通网络，形成现代空中交通通道，畅通市区交通网络，积极构筑公铁集疏、陆空衔接、内捷外畅的综合交通新优势；城市“双修”、海绵城市、城市地下综合管廊建设有序推进，城市综合承载力明显提升。

打好“新型城镇化牌”。加快构建中心城区、县城组团、特色小镇、美丽乡村“四级联动”现代城镇体系，实施“一中心六组团”城市发展战略，推动产业承接、交通连接、生态对接，强化南部四县的生态保育和经济联系，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，着力打造居者心怡、来者心悦的幸福宜居现代化城市，坚持城区经济与县域经济“双向发力”，走出了一条具有洛阳特色的新型城镇化发展之路。国家新型城镇化试点任务全面完成，推进农业转移人口市民化的经验在全国推广。

近年，洛阳谋划实施了现代产业体系、现代创新体系、现代城镇体系、现代基础设施体系等9大体系60个重大专项，着力发挥优势打好“四张牌”。如今，一批国家战略、重大产业项目、重大基础设施项目相继落地，带动作用显著增强，发展优势不断厚植，洛阳率先发展的“牌”将越打越好。

释源祖庭白马寺

3 接续奋斗，开启新征程

花开花落36年，牡丹见证了改革开放以来洛阳翻天覆地的变化，让世人看到了洛阳的美丽,也让洛阳看到了世界的精彩。

沐浴着改革开放的春风，洛阳市从1983年开始举办“洛阳牡丹花会”。36年后的今天，“一朵花”与“一座城”的故事也融进了洛阳的宏大叙事：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、郑洛新国家自主创新示范区在洛阳落地生根，“两区叠加”政策效应持续释放，洛阳成为如今的国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极……

走进中信重工新建现代化高端装备产业园，企业“二次创业”进军新兴产业，创新研发的消防机器人、水下机器人等特种机器人，市场占有率稳居国内前列；在洛阳LYC轴承有限公司，出口铁路轴承正在批量生产中，时速350公里高铁轴承样品已完成120万公里台架性能试验，公司营业收入保持良好增长势头……

“洛阳制造”焊接机器人

从传统工业到新兴领域，中信重工、洛阳LYC轴承有限公司等企业“老树发新芽”，源于供给侧结构性改革的创新引擎，源于深化国企改革后的轻装上阵，也源于深化地企合作的共赢发展，同时也折射出洛阳坚持改革、创新、开放“三力联动”，推动传统产业迈向高端化、绿色化、智能化、融合化的转型路径。

改革是发展的活力之源。近年，洛阳实施供给侧结构性改革“1+N”政策，有力、有度、有效落实“三去一降一补”，以“去”促优、以“降”促效、以“补”促强。与此同时，国企改革蹄疾步稳，分类分层推进市属县属国有企业改革，全力支持驻洛央(省)企深化改革，推动国有企业轻装上阵，活力迸发。

随着河南自贸区洛阳片区、郑洛新国家自创区的落地，“双区联动”效应逐步显现；围绕实施“创新主体、创新平台‘双倍增’行动”，洛阳着力抓好中信重工国家环保设备工程实验室、洛耐院国家国际科技合作基地、七二五所国家钛合金产业工程实验室等一批“国字号”平台建设，加快实施一批重大科技专项，加快推动项目落地。

霞光云影定鼎门

洛阳国有企业、军工企业众多，地企合作、军民融合优势明显、空间广阔。近年，洛阳着力推动地企合作，建立地企合作双月联席会议制度，一大批项目签约落地，有效推动了产业升级、产销对接、科技成果转化；地企合作双赢、军民深度融合发展的“富矿”不断挖掘，地企一条心、军民一家亲的氛围日益浓厚、成效已经显现。

洛阳市以自贸区建设为牵引，积极响应“一带一路”倡议，积极与“一带一路”沿线国家和地区开展经贸、文化合作交流，力促形成全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局，开放发展步伐铿锵有力。2017年，进出口总值同比增长14.9%，创2012年以来新高，其中，对“一带一路”国家进出口占比接近50%。

坚持改革、开放、创新“三力联动”，洛阳筑起创新、开放高地，让老工业基地焕发新活力。当下的洛阳，正阔步走进新时代、新征程。

芳菲四月，洛阳有约。第36届中国洛阳牡丹文化节将于2018年4月5日至5月5日举办，花香四溢的牡丹花城和热情好客的洛阳人民，盛情迎接海内外游客的到来。