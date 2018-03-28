看完牡丹看山花 一车人只需一张门票！栾川系列旅游福利等您来拿

第36届中国洛阳牡丹文化节即将拉开帷幕。其实，最美人间四月天，栾川县漫山遍野次第盛放的山花也与牡丹遥望呼应。为了让来栾游客全面感受八百里伏牛山腹地山花盛景之中满山的野趣，栾川将于4月1日—28日举办“洛阳看牡丹·栾川享清新”奇境栾川山花节活动。

栾川山花

洛阳网讯 第36届中国洛阳牡丹文化节即将拉开帷幕。其实，最美人间四月天，栾川县漫山遍野次第盛放的山花也与牡丹遥望呼应。为了让来栾游客全面感受八百里伏牛山腹地山花盛景之中满山的野趣，栾川将于4月1日—28日举办“洛阳看牡丹·栾川享清新”奇境栾川山花节活动。

山花正烂漫，开启四月浪漫之旅

最美人间四月天，栾川山景更惊艳。届时，连翘花、迎春花、樱桃花、辛夷花、桃花、杏花及各种无名野花将铺成条条花路，游客随时随地置身别样花海。此外，栾川多个景区也举办系列精彩活动等您参与。

乡村桃花

老君山首届高山花海节：4月5日至5月中旬，老君山芝樱花海，梦幻绽放；老君山花海咬春宴让您尝遍山间野菜香；老君山环山旅游徒步大会，以花为媒，用脚步开启山间浪漫之旅！

鸡冠洞百亩高山牡丹观赏季：4月中下旬至5月上旬，万株高山牡丹陆续绽放，生于高山之上的她，是雍容华贵，还是清新淡雅？等您来辨赏！

合峪镇文化旅游节：第二届“慧兰小镇·十里桃源”文化旅游节于4月5日即将开幕。民间艺术表演、“桃餮盛宴”美食嘉年华、扶贫产业产品展销、“随手拍”手机摄影大赛等精彩活动，让您在百里桃林中沉醉。

多重旅游福利来袭，一车人仅需一张门票

更让人惊喜的是，在4月1日至4月28日“洛阳看牡丹·栾川享清新”奇境栾川山花节活动期间，游客还可享受栾川多家4A级景区旅游、住宿在内的多项优惠政策。

一车一张票，畅游栾川三家4A级景区

栾川县天河大峡谷、养子沟、抱犊寨景区推出优惠大餐，所有7座(含7座)以下自驾小型客车，凭洛阳牡丹园门票或奇境栾川山花节宣传手册和机动车行驶证，单日车牌尾数为单号的车辆可享受一车人购买一张门票的优惠，双日车牌尾数为双号的车辆可享受一车人购买一张门票的优惠(免门票的游客只需购买5元保险)。

另外，到天河大峡谷景区的车辆免收停车费用，入住天河中州国际度假酒店可免天河大峡谷景区门票。

精品客栈

栾川12家精品酒店(客栈)直降100元优惠

栾川县整合12家精品酒店(客栈)资源，每家酒店每天至少提供10间客房，游客凭洛阳牡丹园门票或者“奇境栾川山花节”宣传手册，享受当日最低散客价的基础上直降100元的优惠，售完为止，先到先得。(需要提前一天预订房间，当日客房预留至18:00，订房电话：0379-66660733 15837952678)

参与活动酒店有：伊水湾大酒店、美好时光精品酒店、雅苑美爵大酒店、老君山景室摄影主题酒店、大张商务酒店、半山客栈、夏宫酒店、重渡沟风吹过精品酒店、重渡沟桂苑、天河中州国际度假酒店、中州伊侣度假酒店、重渡沟水景大酒店。

天河大峡谷五圣峰

养子沟水上乐园

重渡沟、伏牛山滑雪乐园推出超值特惠套餐

国家4A级景区重渡沟，所有游客凭观赏洛阳牡丹门票或“奇境栾川4月山花节”手册均可享受特惠套餐：A：景区门票+三星级农家乐标间套餐240元；B：景区门票+二星级农家乐标间套餐200元。

国家4A级景区伏牛山滑雪度假乐园，4月5日-4月28日对所有游客免门票，同时可享受2小时室内滑雪+全段往返观光缆车+德国滑道套票每人88元特惠价格，并赠送价值50元的普通间住宿一晚(每人限一床位，送完为止)。

购物享优惠

持有洛阳牡丹园门票或“奇境栾川山花节”宣传手册的游客，到“栾川印象旗舰店”购买商品(含所有品类)满100元赠送价值20元的栾川特色槲包或玉米糁一盒。

咨询电话：0379—66812344 (记者 白银龙 见习记者 谢娜娜)

本稿图片由活动主办方提供

温馨提示：上述洛阳牡丹园门票指洛阳任一牡丹观赏园门票。此外，工作人员也将在洛阳各大牡丹观赏园、旅游服务点以及栾川高速收费站等地发放“奇境栾川山花节”宣传手册。