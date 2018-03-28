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零花费！洛阳人可以这样度“花式周末”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-30 11:33

       忙忙碌碌上班一周，周末想好好放松一下，去哪里玩？
洛阳有许多好玩的地方，
不用花一分钱，就能玩得很开心。小编为你大致罗列几个：

春日赏花：共赴一场春天的约会

春风十里，吹来了春花烂漫。
眼下的洛阳，我们在期待一场牡丹的花开盛宴。

　　今年的牡丹文化节，洛阳有四个牡丹园向市民免费开放，分别是——
　　牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园
　　此外，在洛阳街头和各个公园里，
　　梨花、杏花、樱花、海棠等竞相开放

　　在这样的日子里，你若不出门赏花，
　　真是大大辜负了上天的一番美意。

城市书房：让视野跟随文字去旅行

　　在这明媚的春光里，
　　在城市书房优雅的环境中，

　　让自己沉静下来，邂逅一本好书，
　　让我们的视野随着文字去旅行，是一件非常美妙的事情。
　　洛阳目前多个城区已经建有城市书房，
　　每个书房藏书均有数千册之多，涵盖多个领域。

在周末空闲时光里，走进这样一座精神宝库，会让您的周末过得无比充实。
涧西区城市书房地址：辽宁路与珠江路交叉口向北50米路东。
老城区城市书房地址：北大街与中州路交叉口东北角，菩心堂药业二楼。
      西工区城市书房地址：滨河北路与上阳路交叉口，进入洛浦公园后右转即到。

洛邑古城：古风浓厚惹人醉

　　当我们走入洛邑古城，
　　眼前是错落有致仿古建筑，

　　亭台楼榭，小桥流水，在这一个古风浓厚的园子里，
　　你的脚步会不由自主缓慢下来，
　　站在青石街道上，望着矗立数百年的文峰塔，

　　你会忍不住畅想：这里是不是有几分古时洛阳城的影子？
　　地址：老城区九都东路与柳林街交叉口北侧

亲水栈道：享受“凌波微步”的感觉

　　在洛阳桥以东，洛河洛神广场段的河面上，
　　有一段蜿蜒曲折的亲水栈道

　　走在上面，宛若站在洛河中央，
　　洛河水面在你的脚下如镜面般铺开，
　　耳畔传来潺潺的水声，你会感觉自己从未和洛河如此亲近。

　　趁着周末的闲暇时光，你可以带着家人，
　　一起漫步在数百米长的亲水栈道，
　　享受“凌波微步”的感觉。

玻璃栈道：多角度饱览洛河风光

　　这几年，玻璃栈道在国内不少景区流行起来，
　　让人觉得新奇刺激。
　　可你知道吗，
　　在洛河南岸洛阳桥与新街跨河大桥之间的洛浦公园段，
　　就有一座玻璃栈道。

　　栈道长约50米，由河岸延伸到河心。

　　站在上面，可以多角度饱览洛河风光。

开元湖音乐喷泉：湖水音乐灯光盛宴

　　五彩的灯光、跳跃的喷泉、澎湃的乐曲交织在一起，
　　这样一场美轮美奂的表演，你想看吗？

　　“休眠了”整个冬季后，
　　开元湖音乐喷泉４月起将重新恢复表演。
　　每周二、四、六20时至20时20分进行喷泉表演；
　　5月6日起每周六20时至20时20分进行喷泉表演。
　　晚上，您和亲友站在湖边，
　　微风拂面，一起观赏音乐喷泉，岂不美哉！
[ 责任编辑：张燕]
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