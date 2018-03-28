偃师市府店镇第二初级中学举办爱国诗歌朗诵会

近日，偃师市府店镇第二初级中学爱国主义教育基地进行了一场精彩的爱国诗歌朗诵会。经过层层筛选胜出的选手相继登台朗诵，一首首经典诗篇、一声声动情语言表达了全体师生对祖国母亲由衷的爱意。该校每月开展不同形式的爱国主义教育活动，既丰富了学生生活，又有效地激发了他们的爱国主义热情。

近日，偃师市府店镇第二初级中学爱国主义教育基地进行了一场精彩的爱国诗歌朗诵会。经过层层筛选胜出的选手相继登台朗诵，一首首经典诗篇、一声声动情语言表达了全体师生对祖国母亲由衷的爱意。该校每月开展不同形式的爱国主义教育活动，既丰富了学生生活，又有效地激发了他们的爱国主义热情。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 刘龙选 摄）