28日，洛阳美术馆里翰墨飘香，丹青溢彩。古津墨韵——2018孟津女美术家优秀作品展、心浴阳光——王雅君油画风景展同时开展，王绣、文柳川等艺术名家到场，与众多书画爱好者一起参观、交流。

28日，洛阳美术馆里翰墨飘香，丹青溢彩。古津墨韵——2018孟津女美术家优秀作品展、心浴阳光——王雅君油画风景展同时开展，王绣、文柳川等艺术名家到场，与众多书画爱好者一起参观、交流。

古津墨韵——2018孟津女美术家优秀作品展是孟津县女美术家近年学习创作成果的一次集中呈现，共展出88幅作品，涵盖了中国画的山水、花鸟、人物等不同题材，将在洛阳美术馆三楼展厅展出至4月1日。

心浴阳光——王雅君油画风景展共展出“80后”女画家王雅君游历国内外创作的46幅写生作品，将在洛阳美术馆二楼展厅展出至3月31日。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 牛珂）