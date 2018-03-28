28日，洛阳美术馆里翰墨飘香，丹青溢彩。古津墨韵——2018孟津女美术家优秀作品展、心浴阳光——王雅君油画风景展同时开展，王绣、文柳川等艺术名家到场，与众多书画爱好者一起参观、交流。
28日，洛阳美术馆里翰墨飘香，丹青溢彩。古津墨韵——2018孟津女美术家优秀作品展、心浴阳光——王雅君油画风景展同时开展，王绣、文柳川等艺术名家到场，与众多书画爱好者一起参观、交流。
古津墨韵——2018孟津女美术家优秀作品展是孟津县女美术家近年学习创作成果的一次集中呈现，共展出88幅作品，涵盖了中国画的山水、花鸟、人物等不同题材，将在洛阳美术馆三楼展厅展出至4月1日。
心浴阳光——王雅君油画风景展共展出“80后”女画家王雅君游历国内外创作的46幅写生作品，将在洛阳美术馆二楼展厅展出至3月31日。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 牛珂）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605