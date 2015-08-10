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伊川县谷瑶村：小蜗牛“爬”出脱贫路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-30 08:46

即将发运的白玉蜗牛

　　“喂成年蜗牛，配饲料时记住‘3个2、1个8’……”

　　近日，在伊川县高山镇谷瑶村脱贫攻坚产业园中，63岁的村党支部书记冯北方向汝州客商介绍蜗牛养殖知识。

　　过去，谷瑶村集体经济空白，群众也不富裕，贫困户“一抓一大把”。2014年，经过反复讨论，冯北方选定了一条让乡亲们摸不着头脑的致富路子——养蜗牛。

　　冯北方的决策并非“脑袋一热”。在宣布之前，他带着村干部到新安县一家蜗牛养殖企业反复考察，并找到养殖户一家一家探访。正是由于把蜗牛养殖、销售各个环节摸个门儿清，他才决定带领大伙儿“吃螃蟹”。

　　养蜗牛能挣钱？在村民代表会议上，不少贫困户大眼瞪小眼……最终，3名党员站出来带头试养。

　　“养蜗牛，饲料好解决，也不用跟养猪一样担心疫情，但这些好处，得通过咱们的实践让群众看到。”老党员谷寿钦说，有几户贫困户缺资金，村里主动帮助大家贷款。

　　2014年4月，第一批白玉蜗牛在谷瑶村8家示范养殖户家中开始繁育。当年，这几家少的赚了1万多元，多的挣了4万多元。

　　真金白银，让不少贫困户树立了养蜗牛的信心。可天有不测风云。2015年年初，因市场变化，白玉蜗牛遭遇滞销。

　　冯北方心急火燎。他想了个“歪招”，带着村干部悄悄跟着外地经销商的送货车，一路跟到了北京。几经周折，他们见到了经销商，讲述了村里依靠蜗牛养殖带动脱贫攻坚的故事。经销商深受触动，当即表示要优先收购谷瑶村的白玉蜗牛。

　　打开了北京市场，谷瑶村的白玉蜗牛养殖产业很快发展起来。

　　2015年夏天，村里注册成立洛阳青创农业科技有限公司，采取“公司+农户”运作模式，促进蜗牛产业发展壮大；2016年9月，该村脱贫攻坚产业园投用，蜗牛养殖实现了由贫困户散养到集中养殖的转变，规模效益持续显现，截至目前，已带动近30户贫困户脱贫。

　　就在冯北方与客商交流时，6箱白玉蜗牛已经包装完毕装上汽车，踏上前往北京的旅程……（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 郝盼弟 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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