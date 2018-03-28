洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

经营亲情，家人之间要常谈谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 08:44

　　如果大家在亲情之上对家人再增加一些尊重，遇事儿讲理，这个家就会一团和气。

　　晚报报道，一对父子因电视问题引发矛盾，之后10年没再见面，后经社区工作人员的调解，他们终于和好。（>>>>新闻回放

　　从表面上看，引发父子矛盾的事儿很小，其实电视只是导火索，家人之间因性格、生活习惯不同造成积怨才是着火点。经营亲情，家人之间要常谈谈。

　　有事儿不喜欢摆在桌面上说，日积月累，就把亲情系成了“死疙瘩”，这种感觉谁都不好受，但又因为是亲人关系，谁都希望对方先低头，导致矛盾无法解决。不少社区工作人员说，家庭矛盾其实更难调解。

　　这话道出了实情，血缘关系让大家朝夕相处，也为矛盾的积累提供了土壤。都说家不是说理的地方，其实家更是要讲理的地方。如果大家在亲情之上对家人再增加一些尊重，遇事儿讲理，这个家就会一团和气；反之，如果一方仗着对方的包容随心所欲，把不讲理当成“理所当然”，一旦积怨爆发，矛盾往往就会升级到很难化解的地步。在生活中，亲人之间老死不相往来的情况并不少见。

　　作为子女，对父母当然要多些包容，要常回家看看，更要常回家谈谈。人们常说，忠言逆耳利于行，子女采取适当方式，及时纠正父母思想、行为的偏差，会使父母的生活质量更高。

　　“树怕枯，人怕孤”，面对父母的固执、任性，有些人不愿回家，不愿面对问题，其实他们不明白，除了个性使然，父母耍脾气也是为了引起子女的关注。

　　父母老了，不能再引领子女的人生，但常回家谈谈，用贴心的话滋润父母的心，这点时间和精力上的付出，与父母为子女成长所付出的相比，真是微不足道。常回家谈谈，一个简单的习惯，就能让父母感觉到满满的温暖。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]中风后吞咽功能障碍，护理很重要！
  • ·[健康]晨起的第一件事，你是先刷牙还是先喝水？
  • ·[健康]春天是最佳断奶季？洛阳专家称无此一说！
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 4月10日起途经洛阳列车有变 新增开往...
  • 洛阳市城郊森林公园建设实现城区、县...
  • 今年牡丹文化节绕行、限行方案即将出...
  • 洛阳将提升龙门和白马寺两大“名片”...
  • 洛阳人注意！4月10日起车顶或车尾处贴...
  • 提醒！洛阳交警清查车顶“蜘蛛侠” 不...
  • 洛吉快速通道黄河大桥明起全面通车
  • 洛阳王城公园牡丹连片绽放
  • 关于2018年清明节放假安排的通知
  • 开元湖音乐喷泉下周二开始表演
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    栾川汉子夜晚路边捡巨...
    首台国产钢轨铣磨机器...
    伊川温氏民居（探寻河...
    洛浦公园：提升设施迎节会
    精彩热帖

    小手绘春天

    春花烂漫

    多彩的生活

    公园大棚牡丹开花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605