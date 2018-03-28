如果大家在亲情之上对家人再增加一些尊重，遇事儿讲理，这个家就会一团和气。晚报报道，一对父子因电视问题引发矛盾，之后10年没再见面，后经社区工作人员的调解，他们终于和好。

如果大家在亲情之上对家人再增加一些尊重，遇事儿讲理，这个家就会一团和气。

晚报报道，一对父子因电视问题引发矛盾，之后10年没再见面，后经社区工作人员的调解，他们终于和好。（>>>>新闻回放）

从表面上看，引发父子矛盾的事儿很小，其实电视只是导火索，家人之间因性格、生活习惯不同造成积怨才是着火点。经营亲情，家人之间要常谈谈。

有事儿不喜欢摆在桌面上说，日积月累，就把亲情系成了“死疙瘩”，这种感觉谁都不好受，但又因为是亲人关系，谁都希望对方先低头，导致矛盾无法解决。不少社区工作人员说，家庭矛盾其实更难调解。

这话道出了实情，血缘关系让大家朝夕相处，也为矛盾的积累提供了土壤。都说家不是说理的地方，其实家更是要讲理的地方。如果大家在亲情之上对家人再增加一些尊重，遇事儿讲理，这个家就会一团和气；反之，如果一方仗着对方的包容随心所欲，把不讲理当成“理所当然”，一旦积怨爆发，矛盾往往就会升级到很难化解的地步。在生活中，亲人之间老死不相往来的情况并不少见。

作为子女，对父母当然要多些包容，要常回家看看，更要常回家谈谈。人们常说，忠言逆耳利于行，子女采取适当方式，及时纠正父母思想、行为的偏差，会使父母的生活质量更高。

“树怕枯，人怕孤”，面对父母的固执、任性，有些人不愿回家，不愿面对问题，其实他们不明白，除了个性使然，父母耍脾气也是为了引起子女的关注。

父母老了，不能再引领子女的人生，但常回家谈谈，用贴心的话滋润父母的心，这点时间和精力上的付出，与父母为子女成长所付出的相比，真是微不足道。常回家谈谈，一个简单的习惯，就能让父母感觉到满满的温暖。（新闻观察员 洛谭）