洛阳南环路与孙辛路立交互通区及高速引线段绿化工程启动

昨日，经洛栾高速洛龙站上下高速公路的司机朋友可能发现了，市政工人们正在附近紧张植绿，一片片绿意蔓延开来。为迎接第36届中国洛阳牡丹文化节，洛阳市政集团园林景观分公司开始对南环路与孙辛路蝶形立交及引线进行绿化。再过几天，我市城南出入口将“飞起”一只“绿蝴蝶”。

市政工人铺草皮

昨日，经洛栾高速洛龙站上下高速公路的司机朋友可能发现了，市政工人们正在附近紧张植绿，一片片绿意蔓延开来。为迎接第36届中国洛阳牡丹文化节，洛阳市政集团园林景观分公司开始对南环路与孙辛路蝶形立交及引线进行绿化。再过几天，我市城南出入口将“飞起”一只“绿蝴蝶”。

此次绿化总面积约14.5万平方米，分为互通区和高速引线段绿化两部分。其中，互通区为蝶形环状，分为“四大八小”绿化主题，共计绿化面积10万余平方米，因此绿化工程完成后该区域将犹如一只腾飞的“绿蝴蝶”。

此次绿化以雪松、黄山栾、大叶女贞为主要基调树种，色叶植物主要以银杏和金枝槐为主，开花植物主要将日本晚樱、红叶李、碧桃等“组团”。下层绿篱围合，地被以草坪为主，形成疏密结合的绿化种植形式，区域内以微地形处理，组团点缀造型油松，形成开阔的局部景观。

为给来洛赏花的游客一个好的第一印象，该公司调配大型机械及车辆800余台次进行种植土更换及上水安装调试，经过20余天加班加点的奋战，已种植乔木类6800余株、常绿类3000余株。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 贾光明/文 记者 杜卿/图）