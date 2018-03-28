这个双休日教您轻松玩转魔方 陪孩子一起做手工

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每天繁忙的工作之余，多一次和孩子游戏的机会、多一点点儿亲子亲密的机会、多播种一点儿科学的种子。周末没事， 陪孩子一起做手工，教您轻松玩转魔方。
科普大讲堂
●主题：人人学会玩魔方——三阶魔方复原易学教程
主讲：王晓涛
时间：3月31日9时30分至11时
地点：市科学技术馆2楼科普大讲堂
电话：60692600
市图书馆
●主题：电影《寻梦环游记》
时间：3月31日15时至17时
地点：2楼多功能厅
西工区图书馆
●主题：西图读书会《非暴力沟通》
主持人：王世华、清幽芳香
时间：3月31日9时至11时
报名方式：现场报名，请自带图书
地点：3楼多功能厅
市少年儿童图书馆(涧西区)
●主题：少图心灵驿站之公益心理咨询
时间：3月31日9时至12时、14时至18时
咨询师：沈会芝，国家二级心理咨询师、婚姻家庭咨询师
地点：畅元大厦5楼会议室
活动对象：面向所有读者(电话报名，限报6人)
报名电话：64852611
市少年儿童图书馆
高新区分馆
●主题：萤火虫手工坊“亲子DIY恐龙蛋”
主讲：马洋阳老师
时间：3月31日10时至11时
地点：高新区繁华城售楼部1楼
活动对象：3岁至10岁儿童(线上限报10个，亲子活动，需要家长陪同)
市少年儿童图书馆
瀍河城市书房分馆
●主题：萤火虫故事会《花婆婆》
主讲：葛晶老师
时间：4月1日15时至16时
地点：环城北路24号大北门文化产业园内(大北门影城对面)
活动对象：4岁以上儿童(线上限报30个，独立参与，不用家长陪同)
市少年儿童图书馆活动报名方式：
方式1：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名
方式2：登录洛阳市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名
星期六文化公益论坛
●主题：中庸读书心得(三)
主讲：刘毅岱，民间学者
时间：3月31日14时30分至17时30分
电话：15038585402
18903790708
地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人)（洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）