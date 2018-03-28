这个双休日教您轻松玩转魔方 陪孩子一起做手工

每天繁忙的工作之余，多一次和孩子游戏的机会、多一点点儿亲子亲密的机会、多播种一点儿科学的种子。周末没事， 陪孩子一起做手工，教您轻松玩转魔方。

每天繁忙的工作之余，多一次和孩子游戏的机会、多一点点儿亲子亲密的机会、多播种一点儿科学的种子。周末没事， 陪孩子一起做手工，教您轻松玩转魔方。 科普大讲堂 ●主题：人人学会玩魔方——三阶魔方复原易学教程 主讲：王晓涛 时间：3月31日9时30分至11时 地点：市科学技术馆2楼科普大讲堂 电话：60692600 市图书馆 ●主题：电影《寻梦环游记》 时间：3月31日15时至17时 地点：2楼多功能厅 西工区图书馆 ●主题：西图读书会《非暴力沟通》 主持人：王世华、清幽芳香 时间：3月31日9时至11时 报名方式：现场报名，请自带图书 地点：3楼多功能厅 市少年儿童图书馆(涧西区) ●主题：少图心灵驿站之公益心理咨询 时间：3月31日9时至12时、14时至18时 咨询师：沈会芝，国家二级心理咨询师、婚姻家庭咨询师 地点：畅元大厦5楼会议室 活动对象：面向所有读者(电话报名，限报6人) 报名电话：64852611 市少年儿童图书馆 高新区分馆 ●主题：萤火虫手工坊“亲子DIY恐龙蛋” 主讲：马洋阳老师 时间：3月31日10时至11时 地点：高新区繁华城售楼部1楼 活动对象：3岁至10岁儿童(线上限报10个，亲子活动，需要家长陪同) 市少年儿童图书馆 瀍河城市书房分馆 ●主题：萤火虫故事会《花婆婆》 主讲：葛晶老师 时间：4月1日15时至16时 地点：环城北路24号大北门文化产业园内(大北门影城对面) 活动对象：4岁以上儿童(线上限报30个，独立参与，不用家长陪同) 市少年儿童图书馆活动报名方式： 方式1：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名 方式2：登录洛阳市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名 星期六文化公益论坛 ●主题：中庸读书心得(三) 主讲：刘毅岱，民间学者 时间：3月31日14时30分至17时30分 电话：15038585402 18903790708 地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人)（洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）