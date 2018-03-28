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这个双休日教您轻松玩转魔方 陪孩子一起做手工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 09:05

　　科普大讲堂

　　●主题：人人学会玩魔方——三阶魔方复原易学教程

　　主讲：王晓涛

　　时间：3月31日9时30分至11时

　　地点：市科学技术馆2楼科普大讲堂

　　电话：60692600

　　市图书馆

　　●主题：电影《寻梦环游记》

　　时间：3月31日15时至17时

　　地点：2楼多功能厅

　　西工区图书馆

　　●主题：西图读书会《非暴力沟通》

　　主持人：王世华、清幽芳香

　　时间：3月31日9时至11时

　　报名方式：现场报名，请自带图书

　　地点：3楼多功能厅

　　市少年儿童图书馆(涧西区)

　　●主题：少图心灵驿站之公益心理咨询

　　时间：3月31日9时至12时、14时至18时

　　咨询师：沈会芝，国家二级心理咨询师、婚姻家庭咨询师

　　地点：畅元大厦5楼会议室

　　活动对象：面向所有读者(电话报名，限报6人)

　　报名电话：64852611

　　市少年儿童图书馆

　　高新区分馆

　　●主题：萤火虫手工坊“亲子DIY恐龙蛋”

　　主讲：马洋阳老师

　　时间：3月31日10时至11时

　　地点：高新区繁华城售楼部1楼

　　活动对象：3岁至10岁儿童(线上限报10个，亲子活动，需要家长陪同)

　　市少年儿童图书馆

　　瀍河城市书房分馆

　　●主题：萤火虫故事会《花婆婆》

　　主讲：葛晶老师

　　时间：4月1日15时至16时

　　地点：环城北路24号大北门文化产业园内(大北门影城对面)

　　活动对象：4岁以上儿童(线上限报30个，独立参与，不用家长陪同)

　　市少年儿童图书馆活动报名方式：

　　方式1：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名

　　方式2：登录洛阳市少年儿童图书馆网站活动专区进行报名

　　星期六文化公益论坛

　　●主题：中庸读书心得(三)

　　主讲：刘毅岱，民间学者

　　时间：3月31日14时30分至17时30分

　　电话：15038585402

　　18903790708

　　地点：玻璃厂路与凯旋路交叉口东180米生生大厦3楼(仅限成年人)（洛阳晚报记者 谢磊 杜卿）
[ 责任编辑：崔利利]
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