眼下正是百花盛开的时节。昨日，记者在隋唐城遗址植物园看到，园内小桥流水碧波荡漾，亭台楼阁春风拂柳，海棠、碧桃、紫荆、玉兰等50余种花卉竞相怒放，游人或嬉戏，或留影，与姹紫嫣红的公园美景形成一幅幅生态画卷。

花香袭人

眼下正是百花盛开的时节。昨日，记者在隋唐城遗址植物园看到，园内小桥流水碧波荡漾，亭台楼阁春风拂柳，海棠、碧桃、紫荆、玉兰等50余种花卉竞相怒放，游人或嬉戏，或留影，与姹紫嫣红的公园美景形成一幅幅生态画卷。

园内工作人员介绍，关山樱、郁金樱、雪球海棠、绚丽海棠、王族海棠等花卉还将陆续绽放。牡丹文化节期间，隋唐城遗址植物园将呈现“百花齐开放，牡丹领群芳”的美丽景象。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 安瑞云 摄）