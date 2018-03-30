眼下正是百花盛开的时节。昨日，记者在隋唐城遗址植物园看到，园内小桥流水碧波荡漾，亭台楼阁春风拂柳，海棠、碧桃、紫荆、玉兰等50余种花卉竞相怒放，游人或嬉戏，或留影，与姹紫嫣红的公园美景形成一幅幅生态画卷。
眼下正是百花盛开的时节。昨日，记者在隋唐城遗址植物园看到，园内小桥流水碧波荡漾，亭台楼阁春风拂柳，海棠、碧桃、紫荆、玉兰等50余种花卉竞相怒放，游人或嬉戏，或留影，与姹紫嫣红的公园美景形成一幅幅生态画卷。
园内工作人员介绍，关山樱、郁金樱、雪球海棠、绚丽海棠、王族海棠等花卉还将陆续绽放。牡丹文化节期间，隋唐城遗址植物园将呈现“百花齐开放，牡丹领群芳”的美丽景象。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 安瑞云 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605