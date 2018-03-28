4月1日起，符合条件参保单位可申请2018年度失业保险稳岗补贴

企业不裁员、少裁员，政府有补贴，这一稳岗补贴政策给不少职工稳定就业送去“保护伞”，广受职工欢迎。昨日，《洛阳晚报》记者从市社保局获悉，从4月1日起，2018年度失业保险稳岗补贴的申请程序和补贴范围均有变化，您不妨了解清楚政策再行动。

企业不裁员、少裁员，政府有补贴，这一稳岗补贴政策给不少职工稳定就业送去“保护伞”，广受职工欢迎。昨日，《洛阳晚报》记者从市社保局获悉，从4月1日起，2018年度失业保险稳岗补贴的申请程序和补贴范围均有变化，您不妨了解清楚政策再行动。

变化一 书面申请前需要先网络登记

符合失业保险稳岗补贴申请条件的参保单位，得先通过互联网登录“稳岗补贴实名制信息系统(http://wgbt.mohrss.gov.cn)”，进行实名制登记，按照系统要求填报企业基本信息，同时将企业享受失业保险稳定岗位补贴申请书、企业营业执照、企业上年度缴纳失业保险费情况汇总表、洛阳市×××企业20××年度减员情况说明的电子版资料上传。

特别提醒企业在认证通过后，需要提供相关纸质材料至各参保地社保中心进行申报，未经过实名制认证的在保单位其申请将不再受理。

变化二 补贴对象范围扩大

原政策规定，补贴对象为生产经营活动符合国家及我省产业结构调整政策和环保政策，足额缴纳社会保险费，采取在职培训、转岗安置、轮班工作、协商薪酬、待岗发放生活费等有效措施稳定就业岗位，上年度未裁员或裁员率控制在4.5%以内的企业。

今年，补贴对象范围进一步扩大，将参加企业养老保险的自收自支事业单位、民办非企业单位也纳入补贴范围。

补贴标准及如何申请看这里

●补贴标准

每年可获得不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额50%的稳岗补贴。该补贴主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、进行转岗培训和技能培训等相关支出。

●补贴意义

市社保局失业保险管理科相关负责人介绍，发放稳岗补贴是一种防患于未然的措施，也是一项降低职工失业风险的举措。发放稳岗补贴，真正的受益人是职工，即便职工所在企业经营困难，也不会影响职工本人的各项社保待遇。

●如何申请

稳岗补贴每年申请一次，一家企业在一个年度内只能申请一次。今年的申请时间为4月1日至9月30日，市本级参保单位资料报送地点为市民之家综合业务窗口。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 范广卿 实习生 聂菲）

>>>>申请2018年度稳岗补贴所需材料

1.资料封面；

2.企业享受失业保险稳定岗位补贴申请书（法人代表必须本人手签），格式以在洛阳市人社局官网下载的表格为准，禁止对格式进行改动；

3.企业营业执照（副本）复印件；

4.企业实施稳岗工作方案；

5.企业上年度缴纳失业保险费情况汇总表；

6.企业上年度缴纳失业保险的缴费凭证复印件；（地税缴费证明复印件）

7.企业申请稳岗补贴明细表；

8.由企业参保所在地社保部门出具的企业2017年度减员名单；

9.洛阳市×××企业20××年度减员情况说明；

10.企业年度减员花名册；

11.企业提供减员相关证明材料。

企业提供的资料均需要加盖单位公章，下载地址：洛阳市人力资源和社会保障局官网—社会保险—失业保险—2018稳岗补贴相关资料的通知。

申报资料须按上述排序编印页码，加装蓝色铜版纸封面，以A4幅面活页装订（资料较多的可分装）。

资料一式两份，企业、统筹地区失业保险经办机构各一份。