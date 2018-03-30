28日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过了《白马寺释源大道总体规划设计方案》《龙门石窟景区东北出口片区概念规划设计》等。

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28日，市城乡规划委员会2018年第四次会议召开，审议并原则通过了《白马寺释源大道总体规划设计方案》《龙门石窟景区东北出口片区概念规划设计》等。洛阳日报今起对相关规划方案进行公示，敬请关注。

释源大道效果图

打通释源大道，完善文旅业态

白马寺是我市重要的文化旅游资源，近年，随着游客增多，白马寺门前的310国道拥堵现象严重。随着中州东路东延长线建成投用，以及汉魏故城等历史文化资源的规划提升，建设释源大道，打通白马寺南部通道显得日趋紧迫。

释源大道北起白马寺，下穿陇海铁路向南与中州东路连接，整体区域呈“工”字结构。按照规划，白马寺门前东西向广场长600米、宽155米，释源大道长880米、宽108米，道路两侧将配套建设具有传统风格的旅游服务设施。

市规划部门相关负责人介绍，由于该区域紧邻汉魏故城，释源大道及两侧建筑将按照传统风格进行建设。

●布局

释源大道的景观分为三段进行打造，分别形成寺前广场片区、文化展示片区、功能服务片区。

——寺前广场片区。原310国道以北区域，将结合白马寺现有景观布局进行提升改造，功能与白马寺景区、汉魏故城遗址等进行对接，提升周边景观形象。

——文化展示片区。陇海铁路以北到原310国道区域，将以打造文旅结合的街、里、坊为核心，改造提升现状白马寺村，展示汉魏故城等洛阳传统文化。

——功能服务片区。陇海铁路以南至中州东路区域，将以文化旅游配套、综合服务停车场、公交枢纽、地铁站等为主，包括游客服务中心、文化展览中心及文化步行街等。

●配套

释源大道建成后，可完善白马寺与中州东路之间的文旅业态，在白马寺周边停车将更便捷，绿化质量也将大幅提升。

按照规划，中州东路北侧规划有2个游客停车场和1个无障碍停车场，均按绿荫式停车场模式建设，近期提供停车位约1100个，并配置充电桩，满足各类停车需求。

释源大道两侧将设60米宽的绿化廊道，分布银杏、雪松、金叶水杉、桂花、大叶女贞、紫薇、红叶石楠等植被，使沿途呈现四季常青、春夏多彩的景观。

龙门规划效果图

进出龙门石窟区域将更顺畅

龙门石窟东北服务区建成后，对提升景区整体接待服务能力发挥了重要作用。按照《龙门石窟景区东北出口片区概念规划设计》，我市将对龙门石窟东北出口区域进行提升，通过“龙门石窟+文旅小镇+文创小镇”模式，优化路网结构，完善配套服务，有效提升龙门园区文化旅游功能和辐射带动力。

●区域交通更顺畅

——现状。该区域存在村民出行、游客进出、东西过境三种交通流，但目前仅有龙顾路—迎宾大道一条通道，交通资源供给不足。同时，龙门景区东北服务区周围道路未形成环线，交通组织困难。

——规划。此次我市规划将龙顾路提升为主干路，新建东山大道等道路，共同组成龙门东北服务区周边的环路系统。

龙门石窟东北出口片区效果图

●区域面貌更整洁

按照规划，龙门东北出口片区将按照不同的功能，实施分区改造。

——游客服务中心。增加医务、餐饮、住宿等功能，未来这里将集景点售票、宣传推介、导游服务、集散换乘、餐饮、住宿等功能于一体。

——生态停车场。在现状基础上进一步优化提升，建设高绿化、透水性能好的现代化停车场，满足生态和景区功能需求。

——景区换乘点。结合停车场、东北服务区票务中心，对现状换乘点进行优化，实现停车场、小镇及景区的便捷换乘和联系。

——龙门小镇核心区。利用现有村庄，通过植入文旅产业、营造建筑风貌、创新管理模式，打造龙门小镇，形成龙门园区综合服务核心、文化展示平台和特色产业落地区。

——文化工坊。结合洛阳历史文化底蕴，提炼龙门文化元素，为洛阳非遗文化提供展示空间。

——创客基地。结合民间艺术工坊、艺术家工作室、创客基地等项目，将龙门的文化艺术资源进行整合，形成艺术家交往空间。（洛阳日报记者 李东慧）